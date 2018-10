Macron aceita demissão de Collomb e perde terceiro ministro num mês

O Presidente francês, Emmanuel Macron, aceitou a demissão do seu ministro do Interior, Gérard Collomb, depois de o ter rejeitado no início da semana.

Collomb, de 71 anos, antigo dirigente do Partido Socialista foi um dos primeiros apoiantes de Macron. No entanto, no início da semana revelou ao jornal Le Figaro que tinha apresentado a sua demissão para se poder candidatar à câmara de Lyon, a sua cidade natal.

“O povo francês e o povo de Lyon necessitam de clareza, por isso mantenho a minha oferta de resignação”, disse na segunda-feira. Porém, estes pedidos foram sendo rejeitados por Macron.

De acordo com a imprensa francesa, a relação entre o ministro do Interior e o Presidente há muito que não vivia dias fáceis tendo-se deteriorado com o caso de Alexandre Benalla, segurança de Macron que foi filmado a agredir violentamente um manifestante nas manifestações do 1º de Maio.

Nesta terça-feira à noite, Macron aceitou então a demissão do seu ministro. O primeiro-ministro, Edouard Philippe, que cancelou uma visita à África do Sul, vai acumular para já a pasta do Interior enquanto não se encontra um substituto.

Os comentários de Collomb durante os últimos dias foram vistos como um desafio à autoridade de Macron. Já no final de Agosto, Nicolas Hulot, o popular ministro do Ambiente, demitiu-se em directo numa entrevista na rádio e surpreendeu tudo e todos.

Depois, Laura Flessel, ministra do Desporto, pediu também a demissão, mas por motivos pessoais.

Nas últimas semanas Collomb já tinha feito algumas críticas públicas a Macron, falando da “falta de humildade” do Presidente. “Muito poucos de nós consegue ainda falar [com Macron]”, disse o ex-ministro, segundo cita a comunicação social francesa, num almoço com um pequeno grupo de jornalistas há um mês. “Em breve ele vai ter de me deixar de aturar. Mas se todos nos curvarmos perante ele, ele vai acabar isolado.”

Desta forma, e quando a popularidade de Macron tem estado em queda, o Presidente francês perde o seu terceiro ministro em pouco mais de um mês.

