Festival literário Escritaria volta a premiar jovens escritores

O festival Escritaria, que decorre em Penafiel durante esta semana, volta, este ano, a homenagear Germano Silva. Nesta quarta-feira, 03 de Outubro, chega a vez de entregar o prémio a que o contador de histórias, como se afirma, deu o nome. Este ano, o vencedor do prémio é um jovem de 31 anos e, por isso, a sua entrega começa com “chave de ouro”, diz a câmara. O livro “A Cor Verde”, de Jaime Soares, sagrou-se o vencedor do concurso e recebe a distinção, pelas 21h30, na Feira do Livro, onde também Germano Silva vai marcar presença.

Como o festival literário já tem vindo a habituar os seus visitantes, este ano, a homenagem a Germano Silva não ficou de fora, apesar de todos os anos celebrar um escritor diferente, sendo Pepetela o escolhido para esta edição. Com raízes em Penafiel, apesar de ter passado grande parte da sua vida no Porto, o homenageado deu nome ao primeiro prémio literário, apoiado pelo Rotary Club de Penafiel.

Segundo fonte oficial da Câmara de Penafiel, o prémio “tem o objectivo de atingir os jovens”. “É uma honra muitíssimo grande poder contar com a conivência do Germano Silva ao autorizar a utilização do seu nome para o prémio de forma a encontrar novos talentos”, notou.

Há ainda uma exposição da vida e obra do jornalista que vai contar com a presença do próprio. “Germano Silva: uma vida digna de ser notícia” inaugura no sábado de manhã, pelas 10h30, no jardim da Biblioteca Municipal de Penafiel. A recepção vai estar a cargo da Troupe de Palavras Vivas e pelo Rancho Folclórico do Porto, convidado pelo próprio homenageado.

“A exposição conta com as histórias da sua passagem pelos vários meios de comunicação social”, avançou a mesma fonte, acrescentando que a exposição vai ser um dos “momentos altos do evento”.

A homenagem em vida a figuras que se distingam é um dos pressupostos que norteiam a actuação do festival Escritaria. “Homenagear em vida é importante”, rematou.

O festival literário, que se realiza anualmente, arrancou na segunda-feira, 01 de Outubro, e vai durar até domingo, dia 07 do mesmo mês. A obra e vida em destaque, nesta edição, é a do escritor angolano Pepetela, decorrendo várias actividades à volta da sua figura.

?Texto editado por Ana Fernandes

