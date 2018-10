Ciclovias na Póvoa de Santa Iria geram petições contraditórias

Depois de uma petição de moradores que reclama a anulação das ciclovias que a Câmara de Vila Franca de Xira pretende instalar em duas das principais artérias da urbanização da Quinta da Piedade, na cidade da Póvoa de Santa Iria, surgiu, mais recentemente, uma segunda petição, que exorta a autarquia a dar continuidade ao projecto. A primeira recolheu 840 assinaturas e foi entregue ao executivo camarário no final da semana passada. A segunda circula ainda na Internet e já recolheu 536 assinaturas.

Alberto Mesquita, presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, realça esta divisão de opiniões e garante que a autarquia está a estudar eventuais soluções para criar mais bolsas de estacionamento na Quinta da Piedade, prometendo abordar o assunto em breve com os autores das petições. O eleito do PS diz que, perante a falta de espaços na urbanização, não será possível fazer “milagres” e que construir novos parques de estacionamento poderá obrigar a reduzir os espaços verdes.

Paula Fonseca, uma das primeiras subscritoras da petição que reclama a anulação do acto de aprovação desta ciclovia, sustenta que só nestas duas artérias o projecto vai “eliminar” mais de 100 lugares de estacionamento, onde os moradores estacionam “com conhecimento da Câmara pelo menos desde 2006”. Alberto Mesquita tem afirmado que o projecto não elimina nenhum lugar de estacionamento e que aquilo que os subscritores da petição apontam são casos de estacionamento “ilegal” nas faixas laterais de duas artérias bastante largas onde há espaço para parar viaturas junto aos passeios, mas onde nunca foram delimitados lugares de parqueamento.

Na última sessão da Assembleia Municipal vila-franquense, antes de entregar a petição com 840 assinaturas ao presidente da Câmara, Paula Fonseca sublinhou que a falta de estacionamento nesta área da cidade “é um problema conhecido da Câmara, drasticamente agravado com a aprovação desta ciclovia”.

“Não somos contra a implantação de ciclovias, mas somos contra esta ciclovia em particular, porque não foram consideradas as implicações e as necessidades da população residente e trabalhadora nesta área”, sustentou Paula Fonseca, frisando que “cerca de 83 por cento dos 2994 residentes nas zonas adjacentes à Avenida Afonso Valente e à Rua Américo Costa trabalham fora do concelho e precisam de usar a sua viatura”.

Por isso, Paula Fonseca defendeu que seja adoptada a solução de “ciclovia partilhada” – sem corredor próprio e pintada na via utilizada também por veículos automóveis – como tem acontecido noutros pontos do concelho. E solicitou que a petição agora entregue venha a ser discutida na próxima sessão da Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira.

Alberto Mesquita lamentou a forma como estes moradores voltaram a levantar o assunto sem que se tenha realizado ainda uma reunião que ficou prevista entre as partes quando apresentaram a petição na reunião camarária de 29 de Agosto. “Há aqui um grande equívoco, os estacionamentos de que fala não são estacionamentos legais, são ilegais. As pessoas não têm onde pôr o carro e estacionam em locais que não são estacionamento”, reafirmou o autarca, lembrando que já mandou suspender a pintura deste troço de ciclovia.

“Também tenho uma petição com centenas de pessoas a favor desta ciclovia. Temos duas posições absolutamente distintas. A minha obrigação é moderar todas estas coisas. Estamos a fazer o trabalho que temos que fazer, estamos a analisar soluções para tentar criar mais bolsas de estacionamento e, depois, falamos”, observou o autarca.

536 a favor da ciclovia

A segunda petição, lançada em Setembro, já recolheu 536 assinaturas e exorta a Câmara vila-franquense a dar continuidade a este projecto da ciclovia na Póvoa de Santa Iria. “Acreditamos que a autarquia está ao serviço de todos os seus munícipes e não só dos utilizadores dos veículos automóveis”, sublinha o documento, vincando que “a criação de um espaço/via que permita deslocações a pé e de bicicleta pode surgir como alternativa segura a deslocações automóveis dentro e entre localidades, reduzindo a emissão de gases tóxicos e poluentes das inúmeras viaturas que muitas vezes não transportam mais de 1/2 pessoas, promovendo desta forma o bem-estar da população”.

A petição, disponível online, defende que o projecto será favorável à saúde pública e importante para o desenvolvimento do concelho, “tornando-o ainda mais atraente para residir e para fazer turismo ou passar momentos de lazer”. Por isso, considera que “é imperativo que se avance com o projecto das ciclovias” e solicita ao presidente da Câmara de Vila Franca que “se digne dar continuidade às obras, neste momento suspensas, de construção de ciclovias na cidade da Póvoa de Santa Iria”.

