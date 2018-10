Vai ser possível subir os Alpes no terraço de um teleférico

As novas cabines do teleférico de Grande Motte, em França, têm um terraço no topo com capacidade para 20 pessoas. Em cinco minutos, percorre-se cerca de dois quilómetros, quase 500 metros na vertical, terminando a mais de 3400 metros de altitude. Lá de cima, com os cabelos ao vento, alongam-se panorâmicas desimpedidas sobre o glaciar, o parque nacional de Vanoise e as montanhas alpinas, com o cume de Mont Blanc lá ao fundo.

A mais recente atracção de Tignes, estância de esqui localizada na região de Saboia, França, faz do novo teleférico o mais alto do mundo com um terraço ao ar livre. Foi apresentado oficialmente no final de Setembro mas, devido às condições meteorológicas, a zona do terraço ficará encerrada ao público durante o Inverno. As cabines, com espaço para cerca de 100 pessoas no interior, vão manter-se em funcionamento até 1 de Maio de 2019, retomando a circulação em meados de Junho. A abertura da área de terraço das duas cabines está prevista para a Primavera, mas não foi anunciada uma data concreta.

PUB

A abertura do novo teleférico, que vem substituir o antigo equipamento, de 1975, faz parte de um projecto de desenvolvimento para a região chamado Experiências em Altitude, no valor de 17 milhões de euros. Até 2020, o projecto deverá ficar completo com a abertura de uma nova estação à chegada do funicular (que liga a vila de Val Claret ao glaciar de Grande Motte, de onde parte depois o teleférico), o Voo do Abutre-Barbudo (uma plataforma suspensa ao lado do restaurante Panorâmico) e o Deck de Observação do Ibex Alpino (um passadiço curvo sobre o glaciar, com 15 metros de comprimento).

PUB

PUB

O objectivo, conta o Telegraph, é sensibilizar os visitantes para a natureza envolvente: um ecossistema frágil que “precisa de ser protegido”. Também vão ser colocados painéis informativos, que indicarão as zonas mais preocupantes e que desafios enfrentam devido às alterações climáticas.

PUB