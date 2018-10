Vítor Sobral traz o melhor peixe à mesa da Regata de Portugal

Enquanto a primeira edição da Regata de Portugal lança velejadores de todo o mundo em competição ao longo do rio, numa das etapas da World Match Racing Tour, o Terminal de Cruzeiros de Lisboa vai estar transformado numa festa dedicada ao mar e aos portugueses. Há arte urbana para explorar ao longo do recinto, concertos com DJ todos os dias (das 19h às 22h) e dois espaços gastronómicos com curadoria de Vítor Sobral.

De um lado, uma Aldeia dos Pescadores, que conta com dez restaurantes convidados pelo chef português, incluindo O Nobre, liderado por Justa Nobre, o Can The Can, de Luís Barradas, o Peixola, de Vítor Hugo, O Prego da Peixaria, a Mariscaria, assim como a Peixaria da Esquina e a Padaria da Esquina, ambos projectos de Vítor Sobral. Entre os pratos disponíveis, lê-se no site do evento, há “sopa de santola, prego de atum, tártaro de robalo e ostras da ria Formosa”. Os preços rodam os 5€ por prato.

Noutra zona do recinto, com vista sobre o rio, fica o restaurante pop-up Cais do Tejo, um conceito mais sofisticado, onde Vítor Sobral promete apresentar os melhores peixes do dia. Grelhados, em tempura ou simplesmente marinados, num carpaccio, numa sopa ou salada. O espaço está aberto para almoços e jantares durante os cinco dias do evento – 3 a 7 de Outubro. Mas é necessário reservar mesa antecipadamente (através do e-mail: [email protected]).

A programação inclui ainda sessões diárias de showcooking, com Justa Nobre, Chakall, Luís Machado, Cátia Goarmon (do programa televisivo Os Segredos da Tia Cátia) e Patrícia Borges, respectivamente.

