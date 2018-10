Famílias de Lisboa e Porto pagam máximo de 80 euros para usar transportes públicos

As famílias que residem nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto vão pagar um máximo de 80 euros para usar os transportes públicos, já que mesmo com agregados familiares alargados só pagarão dois passes. A novidade é avançada esta quarta-feira pelo Correio da Manhã e pelo Jornal de Notícias, que adianta que a medida deverá entrar em vigor no Porto em Abril de 2019 e mais tarde em Lisboa.

A mudança integra-se no âmbito da criação de um passe único proposto pelos presidentes das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, respectivamente, Fernando Medina e Eduardo Vítor Rodrigues. Tal implica a criação de uma tarifa única — 30 euros — para circulação em transporte público nos municípios de Porto e do Lisboa, e um máximo de 40 euros para as deslocações entre os concelhos das duas áreas metropolitanas.

A diferença de datas para a medida avançar tem uma explicação simples. Na Área Metropolitana do Porto, como o PÚBLICO já explicou, uma parte da rede de transportes está sustentado num tarifário e bilhética únicos, o Andante, o que significa que a região pode mais facilmente concretizar uma mudança destas. A contrário do que acontece em torno da capital, onde, segundo Fernando Medina, subsistem 2300 títulos de transporte distintos.

O Governo tem estado a discutir estas novidades com os autarcas e António Costa comprometeu-se, na entrevista que deu segunda-feira à TVI, a incluir as medidas no Orçamento de Estado do próximo ano. O objectivo é atrair mais utentes para os transportes públicos, o que terá impactos positivos no ambiente.

O Jornal de Notícias avança que o novo sistema vai permitir que as crianças até aos 12 anos passem a andar de graça nos transportes públicos.

No início deste ano lectivo, a Câmara de Lisboa já avançou com o cartão Navegante Escola entregue a cerca de 14.200 alunos das escolas públicas do primeiro ciclo, um título que lhes permite viajar gratuitamente na Carris e no Metro.

A autarquia explicou em comunicado que a "medida deverá ser estendida no próximo ano às escolas do 2.º e 3.º ciclo, permitindo a viagem gratuita até aos 12 anos".

A Câmara do Porto também mostrou interesse em aplicar a gratuitidade nos transportes públicos para os estudantes até aos 12 anos, mas o presidente Rui Moreira diz que não avançará com a medida enquanto não souber os custos da mesma.

