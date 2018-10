Governo avalia aumentos de 10 euros para todos os funcionários públicos

O Governo está a avaliar a hipótese de subir o montante disponível para aumentar os salários na Função Pública para cerca de 120 milhões de euros, mais do dobro que tem sido avançado, apurou o PÚBLICO .

Com este bolo, garantiria um aumento de 10 euros para todos os funcionários públicos, mas também que ninguém fica a receber menos de 635 euros na Função Pública, como avançou já o Jornal de Negócios e confirmou o PÚBLICO.

Esta foi uma possibilidade colocada em cima da mesa nas reuniões com os parceiros do Governo, que reclamavam um bolo maior. As negociações decorrem na noite desta quarta-feira.

A proposta que tinha sido apresentada anteriormente pelo Governo tinha como ponto de partida cerca de 50 milhões de euros e incluía três cenários. Um desses cenários previa a subida apenas dos salários mais baixos, estabelecendo que nenhum funcionário público poderia ficar a receber menos de 635 euros. Outro estabelecia um aumento de 10 euros para os trabalhadores que recebem até 835 euros. E um terceiro cenário apontava para um aumento de cinco euros, abrangendo todos os trabalhadores.

Com a nova proposta, cujos custos o executivo de António Costa ainda está a avaliar, o Governo abrange todos os funcionários públicos - uma exigência do BE e do PCP -, embora apenas os salários mais baixos garantam um aumento acima da inflação. Tomando como referência o salário base médio na função pública, este aumento de dez euros traduz-se numa subida de 0,68% - uma percentagem inferior à inflação estimada pelo Governo.



Caso vá por diante, a solução de colocar os 635 euros como patamar mínimo na função pública faz com que a tabela remuneratória única deixe de ter como referência o salário mínimo nacional (que de acordo com o programa do Governo subirá para 600 euros no próximo ano). Assim, o salário para ingresso na carreira de assistente operacional passaria a ser de 635 euros.



A solução que sair das negociações desta quarta-feira será apresentada aos sindicatos da função pública na reunião desta quinta-feira com a equipa do Ministério das Finanças.

