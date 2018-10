Noite que uniu adeptos em Dortmund foi há ano e meio

Borussia Dortmund e Mónaco reencontram-se esta noite, na segunda jornada do Grupo A da Liga dos Campeões, ano e meio depois de se terem defrontado pela primeira vez nas competições europeias. Na altura jogavam-se os quartos-de-final (a equipa de Leonardo Jardim seguiria em frente com um resultado agregado de 6-3), só que a ocasião não é recordada tanto pelos golos, mas sim pelos incidentes que marcaram as horas antes da primeira mão, no dia 11 de Abril de 2017.

Pouco mais de uma hora antes do jogo, três explosões atingiram o autocarro do Borussia, provocando estragos em várias janelas do veículo e causando ferimentos em Marc Bartra. Com o adiamento da partida para o dia seguinte, surgiu na Internet uma iniciativa dos adeptos alemães para acolherem os franceses que tinham viajado até Dortmund para assistir ao encontro.

As boas relações entre os clubes mantêm-se, mas há pontos em disputa e os monegascos querem inverter o mau início de temporada. “Após a derrota com o Atlético de Madrid, precisamos de um bom resultado. Esse é o nosso objectivo”, sublinhou Jardim na antevisão do encontro. “Não começaram bem a época, mas isso deve-se a detalhes. O Mónaco continua a ser uma grande equipa”, assinalou o treinador do Borussia, Lucien Favre.

Outro dos grandes encontros da jornada na Champions realiza-se em Wembley: o Tottenham recebe o Barcelona e tentará somar os primeiros pontos. “Temos de estar concentrados, ser competitivos e desfrutar de jogar contra o melhor futebolista do mundo”, disse o técnico dos spurs, Mauricio Pochettino, que não conta com os lesionados Dele Alli, Aurier, Dembélé, Eriksen e Vertonghen.

CALENDÁRIO

Grupo A

Borussia Dortmund-Mónaco, 20h (Eleven Sports 6)

Atlético de Madrid-Club Brugge, 20h (Eleven Sports 3)

Grupo B

PSV Eindhoven-Inter de Milão, 20h (Eleven Sports 2)

Tottenham-Barcelona, 20h (Eleven Sports 4)

Grupo C

Paris Saint-Germain-Estrela Vermelha, 17h55 (Eleven Sports 3)

Nápoles-Liverpool, 20h (Eleven Sports 5)

Grupo D

Lokomotiv Moscovo-Schalke 04, 17h55 (Eleven Sports 2)

FC Porto-Galatasaray, 20h (Eleven Sports 1)

