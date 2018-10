Nani regressa aos convocados do Sporting

Nani regressou aos convocados do Sporting, para a visita de quinta-feira ao terreno do Vorskla Poltava, da segunda jornada do Grupo E da Liga Europa de futebol, depois de ter falhado a recepção ao Marítimo.

O capitão dos 'leões' não esteve na convocatória para o encontro com os insulares (2-0), depois de o treinador José Peseiro ter admitido que o internacional português tinha tido uma atitude incorrecta quando foi substituído frente ao Sporting de Braga (0-1).

Além de Nani, regressa também aos convocados o avançado Elves Baldé, da equipa de sub-23, saindo das escolhas Marcelo, Misic, e Castaignos, que não estão inscritos na Liga Europa. Ainda de fora, por problemas físicos, continuam Mathieu, Battaglia, Wendell e Bas Dost.

O Sporting viaja nesta quarta-feira para a Ucrânia, onde, às 20h (18h em Lisboa), José Peseiro e um jogador farão a antevisão da partida de quinta-feira, às 19h55 (17h55).

O Sporting derrotou o Qarabag, por 2-0, na primeira jornada do Grupo E, enquanto o Vorskla Poltava perdeu em casa do Arsenal, por 4-2.

Convocados

Guarda-redes: Salin, Renan Ribeiro e Diogo Sousa.

Defesas: Coates, Jefferson, André Pinto, Ristovski e Bruno Gaspar.

Médios: Bruno Fernandes, Acuña, Petrovic, Nani, Gudelj e Miguel Luís.

Avançados: Montero, Carlos Mané, Raphinha, Diaby, Elves Baldé e Jovane Cabral.

