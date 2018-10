Marega soube vestir o fato de ponta-de-lança

O Galatasaray deu trabalho e mostrou competência, mas o FC Porto venceu o braço-de-ferro com um dos rivais na luta por um lugar nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Num duelo intenso, onde os turcos foram ambiciosos, os “dragões” sofreram na primeira parte e garantiram os três pontos com um golo de Marega. Sem Aboubakar e Soares, o maliano jogou no centro do ataque e cumpriu a sua missão. Com o triunfo (1-0), o FC Porto passa a liderar o Grupo D, a par do Schalke 04.

O problema estava detectado, mas Sérgio Conceição, com a frontalidade habitual, tinha assumido as responsabilidades. Com Aboubakar lesionado e Soares fora dos inscritos na Liga dos Campeões, o ataque do FC Porto ao Galatasaray teria que ter alguma dose de improviso no ataque. O técnico, porém, garantiu que não ia “chorar sobre algo que não” tinha. E, sem grande margem de manobra, Conceição não inventou. Apesar de fazer “movimentos diferentes”, Marega vestiu o fato de ponta-de-lança, com Otávio a jogar solto nas suas costas, Brahimi do lado esquerdo e Corona na direita. As peças, no entanto, demoraram a encaixar. Mérito do Galatasaray

Positivo/Negativo Positivo Marega Nos sete jogos que já tinha disputado na Liga dos Campeões, o maliano ainda não tinha marcado, mas quando teve que assumir o papel de goleador, Marega cumpriu.

Positivo Laterais do FC Porto O jogo não foi fácil para os “dragões”, mas o bom jogo dos dois laterais portistas ajudou a desbloquear o problema turco. A defender e a atacar, Maxi e Alex Telles foram competentes e o brasilieiro ainda conseguiu somar mais uma assistência para o seu curriculo. Negativo Defesa do Galatasaray O “calcanhar de Aquiles” dos turcos esteve na defesa. O golo do FC Porto foi muito facilitado.

Com um futebol adulto e liderados por um dos mais competentes treinadores europeus (Fatih Terim), os turcos surgiram no Dragão sem medo. Apesar de não ter um dos seus trunfos ofensivos (Derdiyok), o Galatasaray apresentou-se com trio de ataque de qualidade (Rodrigues, Gumus e Onyekuru), bem alimentado pelo marroquino Belhanda.

O atrevimento turco acabou por inquietar os portistas nos 45 minutos iniciais, período onde a equipa de Istambul esteve sempre mais perto do golo. A primeira grande oportunidade surgiu aos 13’, mas Maxi, com um excelente corte, evitou que Gumus batesse Casillas. O FC Porto ainda reagiu (grande defesa de Muslera a remate de Brahimi, aos 26’), mas a primeira parte terminou com os portistas encostados às cordas: Nagatomo, Onyekuru e Gumus estiveram perto de marcar.

O atrevimento turco, em contraponto com a escassez de soluções de ataque dos portistas, fazia antever problemas para os “dragões” na segunda parte, mas um deslize da defesa do Galatasaray mudou o filme do jogo: aos 49’, Alex Telles marcou um canto e Marega, sem qualquer marcação à entrada da pequena área, marcou de cabeça. Ao oitavo jogo na Liga dos Campeões, o maliano estreava-se a marcar na prova.

Em vantagem, os portistas recuperaram a confiança e passaram o desconforto para o outro lado. Sem a pressão de ter que atacar, a equipa de Sérgio Conceição passou a conseguir controlar melhor o jogo a meio-campo e o Galatasaray demorou a recompor-se. Até que Terim mexeu. Após a troca de Belhanda e Donk por Féghouli e Ínan, os turcos voltaram a assumir o ascendente e no espaço de apenas três minutos, criar duas oportunidades que gelaram o Dragão: aos 76’, Garry Rodrigues fez tudo bem, mas rematou por cima só com Casillas pela frente; aos 79’, Gumus cabeceou ligeiramente ao lado do poste da baliza “azul e branca”.

Com alguma felicidade à mistura, o FC Porto voltava a passar incólume no melhor momento do adversário e, depois de Conceição lançar André Pereira, o jogo voltou a sob controlo portista. Aos 84’, o jovem avançado português estendeu a passadeira a Marega, mas o maliano não conseguiu ultrapassar Muslera. Pouco depois, foi André Pereira a ficar cara a cara com o guarda-redes, mas o chapéu sob uruguaio saiu ligeiramente ao lado.

A primeira vitória na Liga dos Campeões estava, no entanto, garantida. Sérgio Conceição já pode pensar no “clássico” de domingo contra o Benfica.

