Lopetegui tem o pior arranque no Real Madrid neste século

Os números a nível interno até são idênticos aos alcançados na época passada por Zinedine Zidane, mas três jogos consecutivos do Real Madrid sem vencer e sem marcar qualquer golo colocam Julen Lopetegui no ponto de mira das críticas. E, apesar de o grau de dificuldade dos rivais servir de atenuante, a estatística não ajuda o treinador basco: com cinco vitórias, dois empates e três derrotas nos dez primeiros jogos, Julen Lopetegui é o treinador com pior arranque no Real Madrid neste século.

A chegada de Lopetegui ao Santiago Bernabéu foi inesperada e tumultuosa, provocando mesmo a dispensa do técnico da selecção espanhola na véspera do Espanha-Portugal no Mundial 2018, mas pouco mais de três meses após ser apresentado como treinador do Real Madrid, o basco já faz história nos “merengues”. Pelos piores motivos.

Apesar de a estreia oficial como treinador madridista ter sido com o pé esquerdo (derrota com o Atlético Madrid na Supertaça Europeia), Lopetegui venceu de forma clara os três primeiros jogos da liga espanhola, com um saldo de dez golos marcados e apenas dois sofridos. No entanto, um calendário adverso em Setembro deixou o antigo treinador do FC Porto em maus lençóis.

Os primeiros pontos perdidos pelo Real Madrid no campeonato esta época foram em Bilbau, contra o Athletic (1-1), mas quatro dias depois os “merengues” entraram de forma contundente na Liga dos Campeões: 3-0 no Santiago Bernabéu, contra a AS Roma. No jogo seguinte, Lopetegui voltou a vencer (1-0, contra o Espanyol), mas o técnico não encontrou antídoto para a deslocação a Sevilha (derrota, por 3-0) e não conseguiu melhor do que um empate sem golos no derby de Madrid frente ao Atlético. Estes resultados, todavia, não impedem que o Real Madrid lidere a liga espanhola, a par do Barcelona, e olhando para a história recente dos “merengues”, o registo de Lopetegui até nem é notícia: na temporada passada, Zidane também perdeu em Sevilha, e empatou na recepção ao Atlético e na deslocação a Bilbau.

O problema é que Lopetegui parece gostar de complicar. Apesar dos dois jogos consecutivos sem vencer, o treinador basco revelou alguma insolência e na terça-feira apresentou-se em Moscovo, na 2.ª jornada da Liga dos Campeões, sem Courtois, Ramos, Modric e Bale. O CSKA agradeceu e, com um golo de Vlasic, aos 2’, impôs a terceira derrota em dez jogos a Lopetegui. Juntando mais dois empates, o registo do basco é o pior arranque de um treinador no Real Madrid no século XXI.

Há ainda outro número que não abona a favor do Real Madrid de Lopetegui. Com a derrota em Sevilha (3-0), o empate no derby com o Atlético (0-0) e o desaire em Moscovo (1-0), o Real Madrid somou o terceiro jogo consecutivo sem marcar, algo que nunca aconteceu com Cristiano Ronaldo vestido de blanco. A última vez que os madridistas tinham ficado três partidas sem festejar qualquer golo foi na época 2006-07. O agora “7” da Juventus ainda era jogador do Manchester United.

