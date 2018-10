A baía de Lagos será palco no próximo ano do Campeonato da Europa de Moth, uma das classes mais rápidas e mais exigentes tecnicamente da vela moderna. Depois de ter acolhido este ano uma das etapas da GC32 Racing Tour, a cidade algarvia receberá agora a primeira visita a Portugal de uma competição internacional da classe Moth.

Depois de este ano o Campeonato do Mundo se ter realizado na Bermuda, o Europeu de 2019 será disputado entre 29 de Maio de 2 de Junho, altura em que, habitualmente, os mares algarvios têm condições perfeitas para os Moth: vento constante e águas planas.

PUB

A organização da prova estará a cargo do Clube Vela de Lagos (CVL), que contou com a colaboração do Município de Lagos, da Sopromar e da Marina de Lagos para acolher o evento, e Martinho Fortunato, comodoro do CVL, destaca a importância “de trazer para Lagos mais um grande evento náutico”.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Com este campeonato vamos continuar a consolidar Lagos como um dos mais emblemáticos destinos náuticos da Europa, em particular para barcos com foils, que representam o presente e o futuro da vela de circuitos e olímpica. Para nós, é também a oportunidade de continuar a fomentar a relação entre o Clube e a cidade, e mais uma vez envolvermos toda a comunidade neste evento”, refere Martinho Fortunato.

PUB

Já Luca Rizzotti, presidente da classe Moth, mostrou-se “muito satisfeito por Lagos acolher o próximo Campeonato da Europa”, destacando a oportunidade de encontrar na cidade algarvia “a combinação perfeita entre a natureza, a cultura e as condições ideais para barcos com foils”.

Segundo a organização do evento, depois de em 2018 a etapa da GC32 Racing Tour ter “causado um impacto na economia local e promoção internacional superior a três milhões e meio de euros”, o Europeu da classe Moth, na qual vão competir mais de 110 velejadores profissionais e amadores, deverá ter um retorno financeiro com um valor idêntico.

PUB