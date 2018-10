José Peseiro: "Nani vai jogar e vai ser capitão"

As duas primeiras perguntas foram sobre Nani e José Peseiro colocou imediatamente fim a todas as dúvidas sobre se o n.º 17 seria opção na visita ao Vorskla Poltava, a contar para a segunda jornada da Liga Europa. "Eu decidi que o Nani vai jogar e vai ser capitão", sintetizou o técnico "leonino" em conferência de imprensa.

Sem se alongar muito mais sobre o assunto que conduziu à exclusão de Nani do jogo com o Marítimo em Alvalade, Peseiro reforçou a importância da disciplina no grupo de trabalho: "Qualquer grupo tem regras, nós trabalhamos em função do que é importante, também em função das regras e do cumprimento delas."

Os "leões" entram em campo nesta quinta-feira, na Ucrânia, depois de ter vencido na primeira jornada do grupo frente ao Qarabag, e Peseiro quer deixar a qualificação bem encaminhada com um segundo triunfo em Poltava, reconhecendo, no entanto, qualidade ao seu adversário ucraniano.

"A segunda vitória em dois jogos seria importante e é isso que pretendemos. Precisamos de fazer um bom jogo, conhecmos o Vorskla e sabemos o que têm feito. Uma equipa que faz dois golos ao Arsenal tem de ter qualidade, é uma equipa que tem uma característica de jogo própria, é agressiva e intensa nos duelos e o jogo aéreo. Temos de estar preparados, temos de ter mais bola, não podemos fazer um jogo destes dando a iniciativa ao adversário. Estamos precavidos. E temos de estar focados e ser tão agressivos como o adversário, temos de ganhar as segundas bolas. É uma equipa que vai ter vontade de vencer", alertou o técnico do Sporting, que garantiu a titularidade de Petrovic, referindo ainda que os jovens Miguel Luís e Elves Baldé têm possibilidades de jogar.

Sobre o momento actual da equipa, o técnico admitiu que o Sporting não não está no ponto, mas que está melhor que no início da época: "Estamos mais controladores e dominantes. Não estamos como queremos, mas estamos a dar passos para isso."

