João Magalhães brilha pelos Skyhawks

Um dia depois de ter sido eleito o melhor da semana na sua conferência, João Magalhães, dos Skyhawks da Point University, em East Point, na Georgia, venceu terça-feira o Appalachian Athletics Conference Fall Invitational, torneio que teve como anfitrião o Bluefield College, em West Virginia, no campo de Fincastle on the Mountain (Par 70).

Participaram as 12 universidades da costa leste dos EUA que englobam esta mesma conferência Appalachian, para a liga da NAIA (National Association of Intercollegiate Athletics).

Segunda-feira, dia 1, o português do Oporto GC, em Espinho, havia sido eleito o melhor da semana na conferência, agora é provável que repita a honra, pois venceu a nível individual e coletivo.

PUB

João Magalhães com o troféus e os treinadores de golfe dos Skyhawks

PUB

Nos dois torneios anteriores da Fall Season, havia sido 3.º no Coastal Georgia Men’s Fall Invitational, a 11 de Setembro, no Retreat Golf Club, em Sea Island, Georgia; e 6.º no Thomas University Fall Ivitational, a 24 de Setembro, no Kinderlou Forest Golf Course, em Valdosta, Georgia.

PUB

Individualmente, João Magalhães venceu com 143 pancadas (73-70), 3 acima do Par, o que lhe deu uma vantagem de quatro shots sobre um quarteto de jogadores que partilharam o segundo lugar.

“É um campo diferente, com greens um pouco ondulados, muito rápidos, com velocidade 12”, conta, acrescentando: “Exige muita precisão nos shots ao green, pois se colocamos a bola do lado errado, dá bogey. Comecei mal, ia +4 ao fim de 8 buracos, mas fiz birdies nos 9, 10, 11, 13 e 14 para acabar com o Par.”

“Estou bastante contente com os meus resultados este semestre. Antes deste último torneio, estava com uma média de 70.7, que é bom e me dá motivação para continuar a trabalhar! Joguei dois torneios antes e fiquei em 3.º e 6.º até agora. Sinto-me confortável e confiante em campo.”

A equipa dos Skyhawks que venceu, com João Magalhães à direita na imagem

Pedro Lencart 4.º individual no Jackrabitt Invitational em Nebraska

No seu segundo torneio pelos Knights da UCF (University of Central Florida), Pedro Lencart foi 4.º a nível individual Jackrabitt Invitational, no The Prairies Club - Dunes, em Valentine, Nebraska.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O jogador português que é o campeão nacional amador absoluto, do CG Miramar, fez voltas de 70-71-72 para um total de 213 (-3), ficando a 8 pancadas do vencedor, Harry Hiller (-11), de Kansas, e a três do segundo, o seu companheiro de equipa Kyler Tate (-6).

Os Knights, que haviam vencido o seu primeiro torneio da Fall Season, o Hartford Hawk Invitational (em que Lencart foi 12.º), no Bull's Bridge GC, em South Kent, Connecticut, acabaram em segundo após terem terminado o último dia com 295 pancadas contra as 281 dos vencedores de Kansas, somando um agregados de 856 (-18) nos 54 buracos.

Veja mais em www.golftattoo.com

PUB