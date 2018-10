Hat-trick de Neymar na goleada do PSG

O Paris Saint-Germain goleou esta quarta-feira os sérvios do Estrela Vermelha, por 6-1 (com 4-0 ao intervalo), em fim de tarde de gala de Neymar, que assinou um hat-trick no jogo da segunda ronda do Grupo C da Liga dos Campeões, que os franceses lideram à condição.

Os campeões franceses regressaram em grande estilo às vitórias na Champions, quebrando um ciclo de quatro derrotas, três na edição anterior - frente a Bayern Munique e Real Madrid (o PSG caiu nos oitavos-de-final frente aos espanhóis) - e uma, em Liverpool (3-2), no arranque da edição 2018/19.

Neymar quebrou a resistência sérvia num livre directo (20') assinalado pelo árbitro português Artur Soares Dias, na sequência de entrada ríspida sobre o próprio Neymar. O brasileiro precisou apenas de dois minutos para traçar o destino de um adversário que nunca incomodou os parisienses, apenas contrariados pelo guarda-redes canadiano Milan Borjan, que só na primeira parte negou golos certos a Mbappé, Neymar e Cavani. Neymar voltaria a marcar de livre directo (81'), saindo de campo sob natural ovação.

Com o controlo absoluto do jogo, o PSG marcou por mais duas vezes até ao intervalo, com Cavani (37') e Di Maria (41') a resolverem a questão, tendo Mbappé desperdiçado (39') ocasião flagrante.

A veia goleadora dos franceses, com 39 golos em 11 jogos, castigou o bloco sérvio, que não foi além de dois remates sem perigo nos primeiros 45 minutos.

Sem o castigado Buffon e os lesionados Dani Alves e Kurzawa (e com Draxler condicionado), o PSG manteve a pressão na segunda parte, período em que Borjan brilhou ao mais alto nível, adiando por três vezes nos primeiros 5 minutos o quinto golo dos parisienses. Apesar da inspiração de Borjan, Mbappé acabaria mesmo por marcar (70'), a concluir uma triangulação impressionante entre Neymar, Di Maria e Cavani.

O Estrela Vermelha responderia pelo alemão Marko Marin (74'), autor do golo de honra dos campeões sérvios, após assistência de Lorenzo Ebecilio, que acabara de entrar em campo, acabando a partida de Paris sob fogo cruzado.

No Grupo D, do FC Porto, Lokomotiv Moscovo e Schalke 04 ameaçaram não sair do nulo, que deixaria os portistas com a possibilidade de passarem automaticamente para o comando do grupo em caso de vitória sobre o Galatasaray, no Dragão.

Mas Weston McKennie (88') acabou por dar a vitória aos alemães, em Moscovo, onde os portugueses Manuel Fernandes e Éder actuaram de início, acabando por sair em branco na prova, sem golos nem pontos nas duas primeiras rondas.

