FC Porto com Danilo, mas sem as referências do ataque

Praticamente um ano depois, a estreia do FC Porto no Estádio do Dragão na Liga dos Campeões voltará a ser frente ao campeão turco. A 13 de Setembro de 2017, o Besiktas viajou até ao Porto com esse estatuto e, numa noite sem chama dos “dragões”, a equipa de Ricardo Quaresma conseguiu a proeza de ser a primeira a derrotar o FC Porto sob o comando de Sérgio Conceição. Com esse jogo a servir de alerta, os portistas terão esta noite pela frente o Galatasaray, equipa que, após o regrhoesso do experiente técnico Fatih Terim, voltou a dominar o futebol turco. De fora contra o Tondela, Danilo vai regressar à titularidade, mas Conceição terá um problema para resolver na frente: sem Aboubakar e Soares, o FC Porto terá de improvisar no ataque.

A vitória no passado fim-de-semana frente ao Tondela foi sofrida e confirmou que o FC Porto não está com o fulgor que chegou a exibir na época passada, mas Sérgio Conceição garantiu na antevisão do confronto com o Galatasaray que o “contexto emocional da semana foi muito positivo” para os portistas. Apesar do discurso optimista, o duelo com os tondelenses deixou o treinador dos “dragões” com um problema para resolver na Liga dos Campeões. Com Soares de fora dos inscritos para a prova — Conceição reconheceu que não esperava que o brasileiro recuperasse tão rápido da lesão sofrida em Agosto —, o FC Porto perdeu contra o Tondela a outra referência no ataque para a restante fase de grupos da Champions: a rotura total dos ligamentos do joelho esquerdo deixará Aboubakar fora dos relvados por um período que dificilmente será inferior a seis meses.

A ausência dos dois principais goleadores da equipa obrigará Conceição a improvisar, mas o técnico diz que “é para isso que um treinador é pago”: “O Aboubakar é uma referência para o nosso ataque, tal com o Soares. Mas não estando eles, estão outros. Não podemos chorar sobre algo que não temos. Tenho de contar com todos os disponíveis e que são importantes.”

Assim, Marega, que faz “movimentos diferentes” na frente e não marcou qualquer golo nos sete jogos que já fez na Liga dos Campeões, deverá surgir contra o Galatasaray como o jogador mais adiantado dos portistas, mas Conceição referiu que André Pereira e Adrián López também “são boas opções”.

Poupado contra o Tondela, Danilo será, se não surgir nenhum impedimento de última hora, um dos eleitos para jogar no meio-campo. O internacional português admitiu que ainda tem “algumas restrições” e “alguns cuidados”, mas garante que “fisicamente está bem” e “pronto para jogar”. Antevendo o confronto com o campeão turco, Danilo considera que “é sempre bom reencontrar jogadores [Maicon e Fernando] que já tiveram uma história importante no FC Porto”, revelando que o médio é “um jogador que admirava muito”, mas “em campo vai haver uma rivalidade saudável”. “Eu quero ganhar, ele também, e quem tiver mais espírito sairá daqui vencedor.”

Sem o senegalês Badou Ndiaye — foi expulso na vitória clara contra o Lokomotiv Moscovo, por 3-0 —, Maicon deverá alinhar com o internacional turco Serdar Aziz no centro da defesa da equipa de Istambul, sendo que a grande dúvida para o técnico Fatih Terim estará no ataque. Eren Derdiyok formou com o argelino Feghouli e o cabo-verdiano Garry Rodrigues o trio de ataque do Galatasary contra o Lokomotiv e marcou um dos golos dos turcos, mas Terim admitiu ontem que o suíço estará em dúvida até perto da hora do jogo.

