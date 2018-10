As duas equipas portuguesas presentes na Liga dos Campeões de futsal entraram nesta quarta-feira a ganhar na fase de apuramento. O Benfica derrotou por 5-3 o Halle-Gooik, da Bélgica, em jogo da primeira jornada do grupo 1. Já o Sporting, a contar para o grupo 4, venceu os bielorrussos do Lida por 3-2.

PUB