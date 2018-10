Participação de Portugal na Feira do Livro de Guadalajara apresentada no México

A comissária da participação portuguesa na Feira do Livro de Guadalajara, Manuela Júdice, apresentou esta quarta-feira naquela cidade mexicana a programação oficial do país e espera que, no final do evento, os visitantes "digam que Portugal é incrível".

A 32.ª edição da Feira do Livro de Guadalajara, a maior feira do livro da América Latina, decorrerá de 24 de Novembro a 2 de Dezembro e tem este ano Portugal como país convidado.

Sobre a escolha de Portugal, o presidente da Feira do Livro, Raúl Padilla López, afirmou que esta quis assinalar os 154 anos de relações diplomáticas entre os dois países, e que o fará com a presença de dezenas de escritores e uma programação alargada a toda a cidade de Guadalajara.

A programação portuguesa já tinha sido divulgada praticamente na íntegra há várias semanas, quando foi anunciada a presença de mais de 40 escritores portugueses, e alguns do espaço da lusofonia, além de outros nomes da cultura portuguesa, do teatro ao cinema, das artes visuais às artes plásticas e à arquitectura.

O pavilhão de Portugal tem um projecto arquitectónico do atelier Santa Rita Associados, com "um conceito ecléctico de abertura e receptividade de carinho do público", referiu Manuela Júdice.

Durante a feira, aquele pavilhão acolherá encontros de escritores e editores, sessões de leitura e apresentações de livros. É lá que estará também uma livraria com cerca de mil títulos em espanhol e português, e um espaço da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), focado na economia da cultura. "Para nós, a cultura também é negócio, também é economia, é muito importante", frisou Manuela Júdice.

Entre os autores que estarão presentes na feira contam-se António Lobo Antunes, Manuel Alegre, Hélia Correia, Lídia Jorge, Dulce Maria Cardoso, Teolinda Gersão, Nuno Júdice, Gonçalo M. Tavares, José Luís Peixoto, Ricardo Araújo Pereira, e editores como Zeferino Coelho, Bárbara Bulhosa e Francisco José Viegas.

Ana Bacalhau, Capicua, Dead Combo, Amor Electro, Kátia Guerreiro, Gil do Carmo, Moonspell e Luís Represas estão entre os artistas que vão actuar em Guadalajara, alguns dos quais em parceria, em palco, com artistas mexicanos.

Germano Almeida, Mia Couto e José Eduardo Agualusa, três nomes da literatura africana e lusófona, seguem também na comitiva portuguesa.

Destaque ainda para a evocação de José Saramago, a pretexto dos 20 anos da atribuição do Nobel da Literatura e dada a relação do escritor português com o México e com esta feira do livro.

"Interessa-nos mostrar também o 'depois de Saramago', o que é que se está a fazer, o trabalho da fundação, o trabalho nos direitos humanos", explicou Manuela Júdice aos jornalistas.

Considerada a maior feira do livro da América Latina e a segunda maior do mundo (depois da de Frankfurt, na Alemanha), a Feira do Livro de Guadalajara conta anualmente com mais de 800 mil visitantes repartidos pelos nove dias, mais de duas mil editoras de 47 países, e mais de 700 escritores de diferentes línguas.

