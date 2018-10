Prémio Nobel da Química 2018 para a evolução no “tubo de ensaio”

O Prémio Nobel da Química de 2018 foi atribuído à norte-americana Frances H. Arnold e, a outra metade, ao norte-americano George P. Smith e a britânico Gregory P. Winter, anunciou esta quarta-feira o comité do Nobel no Instituto Karolinska, em Estocolmo (Suécia). O prémio tem um valor de nove milhões de coroas suecas (cerca de 871 mil euros). “Os laureados de Química deste ano assumiram o controlo da evolução e usaram os mesmos princípios – mudança genética e selecção – para desenvolver proteínas que resolvem os problemas químicos da humanidade.”

Frances H. Arnold, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, Pasadena (EUA), recebe o Prémio Nobel da Química pelo trabalho desenvolvida com a “evolução dirigida de enzimas”. A outra metade do prémio será dividida entre George P. Smith, da Universidade do Missouri, em Columbia (EUA), e Sir Gregory P. Winter, do Laboratório de Biologia Molecular do MRC (Medical Research Council), em Cambridge (Reino Unido), pelo trabalho desenvolvido com péptidos (fragmentos de uma proteína) e anticorpos em fagos. “Os métodos que os premiados desenvolveram servem para promover uma indústria química mais verde, amiga do ambiente, produzir novos materiais, fabricar biocombustíveis sustentáveis, tratar doenças e, assim, salvar vidas”, referiu o comité do Nobel.

Foto

Frances Arnold realizou a primeira “evolução dirigida de enzimas”, que são proteínas que catalisam reacções químicas. As enzimas produzidas através da evolução dirigida são usadas para fabricar tudo, desde biocombustíveis a produtos farmacêuticos. George Smith desenvolveu um método conhecido como “phage display” (expressão em fagos), em que um fago – um vírus que apenas infecta bactérias – pode ser usado para desenvolver (expressar à sua superfície) novas proteínas. Gregory Winter, utilizou esta técnica com fagos para produzir novos fármacos. O resultado foi a produção de anticorpos capazes de neutralizar as toxinas, neutralizar doenças auto-imunes e tratar cancro metastático.

Foto A investigadora Frances Arnold Phil McCarten/Reuters

Quando ainda faltavam mais de duas horas para o anúncio do vencedor deste ano, o site oficial do prémio Nobel lembrava que “quando Marie Curie recebeu o prémio Nobel de 1911 em Química, tornou-se a primeira pessoa a receber dois prémios Nobel”.

Foto O investigador Gregory Winter ALBERTO MORANTE/EPA

Jacques Dubochet, Joachim Frank e Richard Henderson ganharam o Prémio Nobel da Química de 2017 pelo desenvolvimento de uma técnica chamada criomicroscopia electrónica, uma tecnologia, que se materializou num poderoso instrumento, que nos deixa olhar para o interior das células, para a estrutura das suas moléculas e até para os seus ínfimos átomos.

