O PÚBLICO acompanhou durante meses a história de Zeca e Vítor, os primeiros feridos do incêndio de Pedrógão Grande, para o documentário "Eis que fazem novas todas as coisas". Em Junho, no lançamento do mesmo no Cinema São Jorge, um ano depois da tragédia, o Sport Lisboa e Benfica ofereceu aos dois homens e familiares um dia no Estádio da Luz.