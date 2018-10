Web Summit mantém-se em Lisboa e acordo é anunciado na quarta-feira

A Web Summit vai continuar em Portugal. O acordo está fechado e os termos serão anunciados na quarta-feira. A notícia foi avançada esta tarde pela Antena 1, acrescentando que o Governo e a organização da feira de tecnologia – uma das maiores do mundo – acertaram a continuidade em Lisboa.

O contrato inicial, assinado em 2015, previa a realização de três edições na capital portuguesa (2016, 2017 e 2018) com mais dois anos de opção. Face à aproximação do fim do contrato, e perante o interesse de outras capitais e cidades europeias, o Governo puxou a organização para a mesa das negociações em Julho, para assegurar a continuidade do evento em Lisboa. E os esforços, coordenados por uma equipa que incluía representantes do Ministério da Economia e o Ministro Adjunto, deram resultados: segundo a Antena 1, o acordo a divulgar amanhã prevê a manutenção da feira em Lisboa por mais dez anos, mas segundo o jornal Eco, o prolongamento efectivo será por cinco anos, com mais cinco anos de opção.

A um mês de distância da próxima edição, que deverá reunir 70 mil pessoas na capital portuguesa, entre os dias 5 e 8 de Novembro, exclui-se assim a possibilidade de a Web Summit trocar a capital portuguesa por Madrid ou Berlim, duas das cidades que tinham sido apontadas como estando interessadas naquela organização. Oficialmente, só Valência assumiu que estava a negociar uma eventual transferência, mas a equipa de Paddy Cosgrave não deixou dúvidas de que havia outros locais na corrida. Porém, nesta terça-feira, os responsáveis publicaram na página da Web Summit no Facebook uma mensagem com fotografias de diferentes cidades, incluindo Lisboa, Madrid e Berlim, anunciando, num tom enigmático, que haveria novidades dentro de 24 horas.

O anúncio agendado para esta quarta-feira deverá cobrir uma série de questões conexas à manutenção da Web Summit em Portugal, a começar por uma possível expansão do evento a outros locais de Lisboa – até agora, o palco tem sido a Altice Arena e os pavilhões da FIL no Parque das Nações. A organização já vinha demonstrando interesse em fazer crescer a feira, uma ideia que terá sido acolhida pelo executivo de António Costa, que terá de anunciar também quanto custará desta vez o contrato com Paddy Cosgrave. Em 2015, o financiamento público acordado ascendeu a 1,3 milhões de euros por edição, um valor que se poderia considerar pequeno quando comparado com o retorno financeiro para a economia portuguesa – que segundo estimativas do Governo rondariam os 300 milhões de euros em 2017. A candidatura de Valência, nos termos em que foi divulgada por aquele município espanhol, previa um investimento de cinco milhões de euros em cada um dos dez anos incluídos na proposta.

O PÚBLICO contactou diferentes fontes do Governo e da Câmara Municipal de Lisboa, mas nenhuma confirmou os termos do acordo tal como foi noticiado por diferentes órgãos de comunicação. Do lado da organização, a resposta foi lacónica: "Amanhã [quarta-feira] será feito um anúncio sobre a futura localização da Web Summit. Nessa altura será revelado tudo."

