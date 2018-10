Facebook escolhe Adam Mosseri como novo responsável pelo Instagram

O Facebook escolheu o executivo Adam Mosseri, que trabalha há 10 anos para aquela rede social, como o novo presidente executivo do Instagram. Vai substituir a dupla original do site de partilha de imagens, o norte-americano Kevin Systrom e o brasileiro Mike Krieger, que anunciaram a sua saída a 24 de Setembro para se dedicarem a novos projectos. A decisão também veio no seguimento de divergências com a política de privacidade de Mark Zuckerberg desde que o Facebook comprou o Instagram por cerca de mil milhões de dólares em 2012.

Adam Mosseri chegou ao Facebook em 2008, e supervisionou as equipas responsáveis pela interface do site e pela gestão do feed de notícias até ser convidado, em Maio, para passar a liderar a equipa de produto do Instagram. No seu novo papel como presidente executivo do Instagram, vai gerir todos os negócios da empresa e recrutar uma nova equipa para liderar os departamentos de engenharia, produto e operações daquela rede social.

Systrom e Krieger elogiaram a escolha do novo líder num comunicado. “Estamos entusiasmados de entregar as rédeas do nosso produto a um líder com um forte passado em design e um foco em simplicidade”, escreveram os antigos responsáveis do Instagram. “São esses os princípios que têm sido essenciais para o Instagram desde o dia que começámos". Mosseri formou-se em design de informação pela Universidade de Nova Iorque e realizou vários trabalhos como consultor na área antes de se juntar à equipa de Zuckerberg.

A escolha de Mosseri chega numa altura em que a importância da aplicação de partilha de imagens é cada vez maior para o Facebook. Nos últimos anos, a aplicação tem conseguido evitar vários problemas que têm atingido a empresa-mãe, desde a difusão sistemática de notícias falsas a problemas na protecção dos dados e da privacidade dos utilizadores. No exemplo mais recente, no final do mês de Setembro, a rede social admitiu ter detectado uma falha de segurança que pode ter posto em causa os dados de cerca de 50 milhões de utilizadores em todo o mundo. Meses antes, em Julho, o valor da rede social caiu quase 20% em bolsa (cerca de 118 mil milhões de dólares) depois de Zuckerberg admitir que a taxa de crescimento de utilizadores do site estava a diminuir. Em contrapartida, o crescimento do Instagram tem-se mantido forte, somando actualmente mais de 1000 milhões de utilizadores.

