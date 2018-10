Quem tem medo de Ivo Rosa?

Desta vez estou de acordo com José Sócrates: fico contente que o juiz escolhido para presidir à instrução do processo Marquês seja Ivo Rosa. Há, desde logo, uma razão prática para isso. A escolha de Carlos Alexandre iria quase de certeza dar origem a incidentes de recusa do juiz, que atrasariam ainda mais o processo. A acusação é de tal modo arrasadora que todas as fichas dos arguidos estão colocadas em cima de ilegalidades processuais que possam conduzir a uma vitória na secretaria, daí o enxame de recursos que se tem abatido sobre o caso. Só da parte de Sócrates eles já devem superar as quatro dezenas (infelizmente, nem a comunicação social especializada consegue acompanhar a velocidade a que são submetidos), o que dá uma boa dimensão do seu desespero – José Sócrates está (diz ele) absolutamente convicto da sua inocência e absolutamente empenhado em que o julgamento que a poderia demonstrar nunca chegue a acontecer.

Nos dias que correm, só uma dúzia de tontos e meia-dúzia de vendidos continuam a proclamar aos sete ventos que Sócrates é um político impoluto, e Carlos Santos Silva o mais generoso mealheiro da Via Láctea. Mas aqueles que gostariam que a Operação Marquês caísse pela base são bem mais numerosos do que aqueles que ainda têm a lata de o defender em público. Entre fazer-se justiça e salvarem a própria pele, eles naturalmente escolhem a pele. Velhos amigos e velhas amigas de Sócrates, antigos ministros, militantes assolapados do Partido Socialista, jornalistas vesgos ou colunistas sabujos estão mortinhos para que o processo impluda, porque a condenação de Sócrates seria o atestado final da sua própria estupidez ou falta de carácter (há quem acumule). Para estes senhores e senhoras, Carlos Alexandre é o bode expiatório do momento. Ora, convém que no final deste processo não reste um único bode para expiar. E é por isso que Ivo Rosa é preferível a Carlos Alexandre. Um juiz para o inquérito e outro juiz para a instrução é a melhor forma de o exercício da justiça ser transparente, exigente e inatacável.

PUB

Sei que muita gente ouve o nome de Ivo Rosa e começa a tremer. Os seus conflitos com o Ministério Público têm sido constantes e as garantias que atribui a quem está a ser investigado são com frequência consideradas excessivas – inclusivamente pelo Tribunal da Relação, que já várias vezes decidiu contra ele. Eu tendo a concordar com essa visão, na medida em que me parece que a lei já dá demasiadas garantias aos suspeitos de corrupção. Se, ainda por cima, o juiz que preside à fase de inquérito for picuinhas e excessivamente legalista, então é meio caminho andado para não se conseguir provar nada e acusar ninguém. Dito isto, considero que a Operação Marquês é um caso à parte e exige uma responsabilidade acrescida por parte de quem investiga e por parte de quem avalia os indícios recolhidos.

PUB

PUB

Sabem quantos primeiros-ministros já foram condenados e presos desde a fundação de Portugal? Zero. Até aí José Sócrates pode vir a revelar a sua imensa originalidade. Não é difícil perceber que este é o caso mais importante da justiça portuguesa em 43 anos de democracia, e que o julgamento não pode deixar dúvidas a ninguém. Ivo Rosa pode ser picuinhas, mas ainda ninguém o acusou de ser um Rui Rangel. Assim sendo, acho muito bem que seja ele a analisar com minúcia a legalidade e solidez da acusação e a necessidade de levar aquelas pessoas a julgamento. Se queremos que se faça justiça, não podemos ter medo dela.

PUB

PUB