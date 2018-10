Tancos: IGAI abre processos disciplinares aos três militares da GNR

A Inspecção-Geral da Administração Interna (IGAI) vai abrir processos disciplinares aos três militares da GNR arguidos no âmbito do caso do aparecimento de armas roubadas em Tancos, anunciou nesta terça-feira o ministro da Administração Interna.

“Aquilo que está já indicado é que a IGAI exercerá as suas competências disciplinares relativamente aos militares que foram constituídos arguidos. Naquilo que é matéria disciplinar, caberá à IGAI, com a sua independência e autonomia, exercer a acção disciplinar”, disse aos jornalistas Eduardo Cabrita.

Após ter participado num briefing do Centro de Coordenação Operacional Nacional da Autoridade Nacional de Protecção Civil, Eduardo Cabrita foi questionado pelos jornalistas sobre a detenção de três militares da GNR no âmbito Operação Húbris, que investiga o caso da recuperação das armas furtadas em Tancos.

PUB

PUB

PUB

A Polícia Judiciária deteve, em 25 de Setembro, o director e outros três responsáveis da Polícia Judiciária Militar (PJM), um civil e três elementos do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Loulé. Após terem sido ouvidos por um juiz de instrução, ficaram em prisão preventiva o director da PJM e um civil, ficando os outros seis arguidos em liberdade, embora sujeitos a termo de identidade e residência, suspensão do exercício de funções, proibição de contacto com os co-arguidos e com quaisquer militares das Forças Armadas, da GNR e elementos da Polícia Judiciária Militar.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Segundo o Ministério Público, em causa estão “factos susceptíveis de integrarem crimes de associação criminosa, denegação de justiça, prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influência, favorecimento pessoal praticado por funcionário, abuso de poder, receptação, detenção de arma proibida e tráfico de armas”.

No âmbito desta investigação, está nesta terça-feira a ser ouvido no Tribunal de Instrução Criminal Vasco Brasão, militar em missão na República Centro-Africana que entretanto chegou a Portugal. O interrogatório será retomado às 17h30, tendo o seu advogado admitido que as medidas de coacção poderão não ser conhecidas nesta terça-feira.

À entrada para o interrogatório, o advogado tinha dito que Vasco Brasão “tinha bastante para dizer”.

PUB