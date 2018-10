Como Ronaldo entrou no furacão #MeToo

Idolatrado por meio mundo, Cristiano Ronaldo está agora no furação #MeToo. Bem pode o jogador reclamar via Instagram que é só mais uma alegação de alguém que procura ganhar fama à sua custa que isso não eclipsa o risco de poder ter de responder perante a justiça norte-americana quanto à acusação de ter violado Kathryn Mayorga, num quarto de hotel de Las Vegas, em Junho de 2009.

Apesar do que alegou o jogador português ao serviço da Juventus, não são "fake news", ao que garantem os advogados de Kathryn Mayorga que entregaram a queixa na quinta-feira, dia 27, no Tribunal de Clark County, no Nevada. Noutra frente, a polícia de Las Vegas disse esta terça-feira que a investigação foi reaberta e que ainda têm o kit usado para recolher eventuais vestígios de ADN do agressor, bem como a documentação médica que comprova as lacerações nos órgãos sexuais da vítima.

Na altura, Kathryn terá sido persuadida por uma advogada pouco experiente a optar pela mediação extrajudicial que acabou com o pagamento à norte-americana de 375 mil dólares (cerca de 323 mil euros). Em troca, assinou um acordo de confidencialidade que a proibia de nomear o nome do jogador português inclusive durante as sessões de terapia.

Na acção judicial, a empresa de advogados de Leslie Stovall pede ao tribunal que anule este acordo que foi assinado numa altura em que Kathryn estava fragilizada e receava ser alvo de represálias por parte do jogador. E numa altura em que a aterrorizava-a a ideia de vir a ser humilhada publicamente, que lhe terá então sido veiculada, nomeadamente pela polícia. Aliás, na queixa de 31 páginas alega-se ainda que o jogador contratou uma equipa de “fixers”, especializados em salvaguardar a reputação dos que o contratam, a quem pagou para que garantissem que o caso não viria a público nem seguiria as vias judiciais.

Polícia disposta a arquivar caso?

Esses “fixers”, lê-se na queixa, teriam uma fonte da polícia de Las Vegas que lhes terá garantido que o ocorrido não seria classificado como “crime violento”, antes como assédio, e que a polícia estaria disposta a arquivar o caso se eles chegassem a acordo.

Ao PÚBLICO, o Departamento da Polícia Metropolitana de Las Vegas confirmou apenas que respondeu a uma chamada de agressão sexual a 13 de Junho de 2009. “Na altura em que a queixa foi registada, a vítima não divulgou aos detectives o local do incidente nem uma descrição do suspeito. Foi realizado um exame médico. Em Setembro de 2018, o caso foi reaberto e os nossos detectives estão a verificar a informação que foi fornecida pela vítima. Esta investigação está a decorrer e não serão divulgados mais detalhes neste momento”, adiantou o Gabinete de Informação Pública daquela polícia, numa declaração enviada ao PÚBLICO por email.

Foto As fotos em que surgem Ronaldo e Kathryn Mayorga, numa festa antes da alegada violação, foram publicadas em vários jornais internacionais, nomeadamente no Independent e no Daily Mail

Este caso foi noticiado pela primeira vez há um ano e meio, quando a revista alemã Der Spiegel teve acesso a documentos disponibilizados pela plataforma Football Leaks (o equivalente ao WikiLeaks do mundo do futebol). Na altura, a agência que representa Cristiano Ronaldo, a Gestifute, qualificou as alegações como “mera ficção jornalística”. Na sexta-feira, a revista alemã volta a referir-se ao caso, apresentando documentos assinados e a versão que Kathryn lhes deu numa entrevista que deverá motivar, por si só, um outro processo judicial. “A matéria noticiada é manifestamente ilegal e viola os direitos de personalidade do nosso cliente Cristiano Ronaldo de uma forma extremamente grave”, lê-se num comunicado em que Christian Schertz, o advogado alemão do jogador, se diz perante “uma das violações mais graves dos direitos de personalidade dos últimos anos”.

E o que contou, afinal, a Der Spiegel? Que Kathryn, então com 25 anos, conheceu o jogador, que estava então no processo de mudança do Manchester United para o Real Madrid, na noite de 12 de Junho de 2009, no night club de um luxuoso hotel de Las Vegas, cidade onde Ronaldo passava férias com um primo e um cunhado. As imagens captadas nessa noite pelos paparazzi mostram-na a dançar em frente a Cristiano Ronaldo que, numa outra imagem, lhe diz algo ao ouvido, o que bastou para que, daí a algumas horas, a imprensa cor-de-rosa especulasse quem seria a morena ao lado do jogador mundialmente famoso.

Abra-se aqui um parêntesis para lembrar as três razões pelas quais a ex-modelo decidiu falar agora. Primeiro, os novos advogados ter-lhe-ão garantido que o acordo de confidencialidade não é válido. Em segundo, depois do movimento #MeToo, de que o produtor Harvey Weinstein foi o primeiro alvo, ter eclodido, o mundo mudou na forma como encara as vítimas de violência sexual. Em terceiro, esta é uma oportunidade, como sustentou a própria Kathryn à Der Spiegel, para ajudar outras mulheres que possam ter sido igualmente violadas por Ronaldo.

Queixa de 2005 foi arquivada por falta de provas Não é a primeira vez que Cristiano Ronaldo é acusado de violação. Em Outubro de 2005, o jogador, então com 20 anos de idade e a vestir a camisola do Manchester United, foi prestar declarações a uma esquadra policial na capital inglesa depois de ter sido acusado de violação por uma mulher. Esta alegava ter entabulado conversa com Ronaldo num espaço de diversão nocturna londrino, tendo seguido depois, juntamente com uma amiga sua e um amigo do português, para a suíte de um hotel luxo que terá custado a Ronaldo 1500 euros. Segundo as jovens, os dois acabaram por as violar nessa noite. A notícia foi dada com cautela por serem frequentes as acusações de violação contra jogadores da Primeira Liga, sendo que apenas um em cada cinco casos acabam em tribunal, como recordava então o El Pais, e são ainda mais raras as sentenças condenatórias. Este caso, que Jorge Mendes, então representante do jogador, reduziu a mero “produto da imaginação de uma jovem”, acabou por ser arquivado por falta de provas.

Festa na penthouse

Longe já dos holofotes, naquela noite, a festa terá continuado na penthouse do jogador, num hotel ao lado. Convidada a mergulhar no jacuzzi, Kathryn terá começado por recusar, alegando que tinha uma sessão fotográfica na manhã seguinte e que não queria arruinar o vestido. Ronaldo ter-lhe-á oferecido uma camisola e uns calções, que aceitou, e terá sido quando estava na casa de banho anexa a um dos quartos a mudar de roupa que o jogador a abordou, semidespido, convidando-a primeiro a beijar-lhe o pénis – o que ela diz ter recusado – e forçando-a depois a ter sexo anal, apesar da ela repetidamente gritar “não” e “pára”. No fim, o jogador ter-lhe-á perguntado, com ar culpado, se a tinha magoado e dito algo sobre ser um tipo 99% bom, com excepção de 1%.

Quando saiu do hotel, Kathryn ter-se-á dirigido a um hospital mas terá tido medo e recuou. Horas depois telefonou para a polícia de Las Vegas e acabou por ser examinada, providenciando as provas forenses que confirmaram a violação e dando início ao processo a que a revista Der Spiegel garante ter tido acesso. Na altura, Kathryn confirma que recusou divulgar o nome do violador. O acordo de mediação com que concordou, a conselho da sua advogada de então, visava “ensinar uma lição” a Ronaldo: “Queria obrigá-lo a ter de lidar com isso, a ter de me encarar.” Além disso, impunha-se que ele pagasse pelos tratamentos a que teve de ser sujeita.

Na preparação para o processo de mediação, vítima e alegado agressor terão tido que responder a vários questionários. A Der Spiegel alude a um, datado de Setembro de 2009, em que o jogador terá reconhecido que Kathryn disse “não” e pára” várias vezes durante o acto sexual, apesar de não ter chegado a gritar ou a pedir ajuda.

No dia da mediação, o advogado português Carlos Osório de Castro que lá estaria em representação de Ronaldo terá enviado vários SMS ao jogador, num dos quais relataria: “O mediador está a dizer que ela desabou em lágrimas e que está abalada porque pensa que não estás minimamente interessado nisto e que estás noutro lado qualquer." Minutos depois, novo SMS de Carlos Osório de Castro com uma quantia: 950 mil dólares. O pedido foi recusado e, 12 horas depois, o acordo terá sido fixado em 375 mil dólares. Seria o que Ronaldo ganhava numa semana no Real Madrid, segundo as contas da Der Spiegel. E o pagamento, segundo a revista alemã, terá sido feito com recurso a uma conta offshore.

Contactado pelo PÚBLICO para comentar a notícia da revista Der Spiegel, o advogado Carlos Osório de Castro clarificou que a “posição de Cristiano Ronaldo sobre este ‘número de circo’ será muito brevemente tornada pública”. Com Alexandre Martins, Cristina Ferreira e Rita Marques Costa

