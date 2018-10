PSP recusa acusações de tolerância ao racismo e considera-as inaceitáveis

A PSP recusou nesta terça-feira acusações de ser tolerante ao racismo, que considera inaceitáveis. Diz que elas colocam em causa a honorabilidade da instituição. E garante que é sim "intolerante a atitudes xenófobas ou racistas".

A PSP "promove uma cultura de respeito e de tolerância interagindo com todos os sectores da sociedade portuguesa de forma transparente", e age contra quem dentro da instituição viola a lei, diz a direcção nacional da polícia em comunicado.

O comunicado surge na sequência de acusações da Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância, organismo do Conselho da Europa. Num relatório, a ECRI (sigla em inglês), acusa a hierarquia da PSP e a Inspecção-geral da Administração Interna de serem tolerantes ao racismo, pedindo que a polícia pare de relativizar a violência contra negros e ciganos.

PUB

PUB

PUB

A ECRI elogia o trabalho feito nos últimos anos, mas aponta também várias críticas, muitas delas relativamente à actuação das autoridades policiais.

A PSP lembra que o relatório hoje publicado decorreu de uma visita de peritos a Portugal numa semana de Novembro do ano passado, acrescentando que não compreende como a instituição europeia pode tirar tais conclusões "tendo maioritariamente por base notícias publicadas e percepções sobre acontecimentos", e tomando "como relevantes apenas uma das partes intervenientes".

Diz a polícia que a informação que deu à ECRI não foi considerada, que nada do que disse a PSP aparece no relatório e que por isso não foi "materializado o direito do contraditório".

Com "um volume de interacções individuais anuais superiores a 2,5 milhões, que opera em ambientes urbanos complexos e que tem diariamente intervenções de risco", não se pode querer reduzir a PSP "a um ou dois eventos, os quais, de resto, ainda se encontram em fase de julgamento e como tal, com presunção de inocência dos envolvidos até ao trânsito em julgado", diz-se no comunicado.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Assume o relatório a existência de racismo institucional na Polícia, tolerado pela hierarquia, assunção que consideramos inaceitável, que coloca em causa a honorabilidade da instituição policial e daqueles que a servem, só sustentadas em desconhecimento e concepções enviesadas da actividade policial", refere o comunicado da Polícia de Segurança Pública.

A PSP lamenta que o relatório "se consubstancie num conjunto de omissões e versões subjectivas e parciais da realidade", diz que prestou toda a informação à ECRI e adianta que não pode aceitar as referências feitas aos profissionais e à instituição.

E conclui afirmando que vai manifestar o seu desagrado e descontentamento pelas referências constantes do relatório, junto das instâncias competentes.

PUB