Menina de cinco anos desaparecida em Cascais

Uma menina de cinco anos desapareceu esta segunda-feira, pelas 20h, enquanto se encontrava numa estação de autocarro, junto ao liceu São João do Estoril, em Cascais, Lisboa.

Ao PÚBLICO, fonte do Comando Metropolitano de Lisboa detalhou que a criança estava acompanhada pela mãe, que se terá "distraído com uma chamada no telemóvel durante alguns momentos". Quando voltou a olhar já não encontrou a criança.

De acordo com as autoridades, estão em curso diligências policiais para encontrar a menina.

