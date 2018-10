Tancos e a vigilância democrática

A detenção de oito pessoas envolvidas no assalto nebuloso aos paióis militares de Tancos sugere-nos três reflexões. Em primeiro lugar, a Polícia Judiciária e o Ministério Público agiram em conformidade com as suas prerrogativas. Em segundo lugar, a gestão política do caso foi imprecisa e demonstrou que as instituições não detêm a informação necessária para tomarem boas decisões. Em terceiro lugar, o subsector de políticas públicas da defesa e segurança continua a manter espaços opacos que extravasam a necessidade razoável de confidencialidade.

Em 2016, a Transparência e Integridade, capítulo português da rede de ONG Transparency International, participou na elaboração de um índice que procurava medir riscos de corrupção e capacidade institucional no sector da defesa e segurança. Com recurso exclusivo a fontes públicas – já que não dispúnhamos de acesso a documentos em segredo de Estado –, medimos 77 indicadores ao longo de cinco áreas temáticas. A classificação agregada podia variar entre “A” e “F”. Portugal acabou por ser classificado no grupo “D”. A deputada ao Parlamento Europeu Ana Gomes procurou obter esclarecimentos junto do gabinete do sr. ministro da Defesa Nacional e obteve uma resposta que pode ser consultada no seu website pessoal. A resposta foi esclarecedora. O sr. ministro considerava, então, que as instituições militares eram inteiramente idóneas – sem mostrar de que forma a nossa investigação questionava a idoneidade das mesmas – e que, para além disso, o índice utilizava apenas fontes públicas, pelo que não podia ser considerado fiável. A condescendência é, portanto, má conselheira. Uma organização da sociedade civil, sem qualquer interesse ulterior, elaborou um diagnóstico metodologicamente sólido e agiu de boa-fé. Alguns anos depois, o diagnóstico está feito; o prognóstico continua reservado.

O caso de Tancos ilustra uma posição clássica das instituições militares: tendem a questionar qualquer ponto de vista que não surja do seu perímetro institucional. Essa parece ser uma das razões que assistiu à disputa entre a Polícia Judiciária e a sua congénere militar a respeito de Tancos. A integração da Polícia Judiciária Militar na Polícia Judiciária, ou a sua extinção tout court, não são necessariamente soluções viáveis ou desejáveis. O governo das instituições militares, em contextos comparáveis ao português, é demasiado plural para que uma solução simplista seja vista como desejável. Mas podemos dizer o seguinte: os mecanismos de vigilância e controlo, em todo o perímetro institucional da defesa, não funcionam com a celeridade, eficácia e eficiência desejáveis. O Ministério da Defesa Nacional, a Inspecção-Geral de Defesa Nacional e a Inspecção-Geral do Exército não têm ou não exercem as suas capacidades tutelares. É por isto que uma Comissão Parlamentar de Inquérito, apesar de produto legítimo de uma decisão soberana da Assembleia da República, parece menos necessária que um reforço dos poderes e da capacidade institucional da Comissão de Defesa Nacional. A fulanização do debate não beneficiará a democracia portuguesa e não apoiará uma reforma de largo espectro dos mecanismos de vigilância e controlo da defesa nacional. Para que a condescendência ceda lugar à monitorização democrática, também é necessária uma nova postura. Os contributos dos actores, públicos e não-públicos, devem ser valorizados. Em particular quando a vigilância voluntária e auto-imposta mostra não dar resultados.

