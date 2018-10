PCP vai chamar ao Parlamento as decisões do Governo sobre descentralização

Depois de ter votado no Parlamento contra a descentralização em Julho, matéria em que o PS se juntou ao PSD, o PCP não desiste e vai pedir a apreciação parlamentar de todos os 23 decretos-lei sectoriais do Governo sobre a matéria, para que sejam discutidos na Assembleia da República.

O anúncio foi feito nesta terça-feira à tarde pelo líder parlamentar do PCP durante o encerramento das jornadas, em Santarém, que criticou o processo de descentralização levado a cabo pelo Governo, que "não é sério nem rigoroso". "Descentralizar é muito mais do que delegar tarefas ou desconcentrar serviços" diz João Oliveira, ou seja, é "transferir competências mas também transferir os meios, o poder de decidir, o património associado e o poder de fiscalização (nos casos em que esta deve ter lugar)".

PUB

Porém, não é isto que consta nas "leis impostas por PS e PSD" sobre as finanças locais e a descentralização. Para além de faltarem duas questões que os comunistas consideram centrais: a "criação das regiões administrativas e a reposição das freguesias extintas contra a vontade das populações".

PUB

"Não é possível descentralizar sem a concretização do nível de poder regional previsto na Constituição", defende João Oliveira.

PUB

Depois de aprovadas no Parlamento a Lei das Finanças Locais e a lei-quadro da descentralização de competências, o Governo começou o processo de aprovação faseada em Conselho de Ministros de alguns dos 23 diplomas sectoriais que as regulam e que tenciona ter prontos antes de 15 de Outubro, prazo para a apresentação da proposta de orçamento do próximo ano. E serão esses decretos-lei que os comunistas querem debater no Parlamento.

PUB