Radhika Sanghani, 27 anos, está a reivindicar os “narizes grandes” — em toda a sua “sinuosa glória”. “Já vemos estrias, celulite e pêlos. Os narizes continuam a ser um dos últimos tabus”, acusa. A jornalista freelancer inglesa escondeu-se de fotografias de perfil durante “a vida toda”. Agora, diz, está na altura de enfrentar a câmara fotográfica.

Aqui está um incentivo: #sideprofileselfie, a etiqueta que Radhika criou para “inspirar outros que não se sintam capazes de publicar uma selfie” sem antes se debaterem com “inclinações de cabeça subtis” e “poses estranhas”. Desde Fevereiro, a hashtag já atingiu as quatro mil fotografias no Instagram, a maior parte publicada por pessoas que, pela primeira vez, “começaram a deixar de ter vergonha do próprio nariz”.

“Não há mulheres suficientes com este perfil em filmes ou campanhas publicitárias que nos façam achar que um nariz aquilino possa ser bonito”, diz, dando como alguns exemplos de representatividade figuras como Barbra Streisand, Lady Gaga, Lea Michele, Anjelica Huston ou Meryl Streep. “A minha teoria”, defende num artigo no Grazia online em que apresenta a hashtag, “é que os narizes pequenos fazem parte dos padrões de beleza porque encaixam na ideia de que as mulheres devem ser delicadas, sensíveis e não ocupar muito espaço. Mas nós não temos de ser assim”.