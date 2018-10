CPCJ Porto Ocidental esclarece Garcia Pereira

1. As correções que a CPCJ Ocidental fez em 26/09/18 ao online de G. Pereira (de 21/09/18) foram felizmente tomadas em boa nota. Ficou claro que, ao contrário do que fora escrito, houve substituição do representante municipal e nunca existiu na CPCJ Ocidental qualquer representante “no exercício de funções há mais de 11 anos!...

2. Porém, na Carta ao Director de 30/09/18, G. Pereira reproduz ou sugere novas afirmações imprecisas e erradas. Assim:

2.1. As circunstâncias da mobilidade requerida há cerca de 6 meses pelo anterior representante municipal e sua transferência para a CPCJ Oriental foram sempre claras e conhecidas da Comissão, da CMP (DME) e do vereador do Pelouro;

2.2. A partir de 1/09, a CMP não teve representante municipal nomeado na CPCJ Ocidental, situação superada em 4/09 na reunião do executivo municipal subsequente;

2.3. O nome do novo representante na CPCJ Ocidental – ao contrário do imaginado por G. Pereira – não resultou de qualquer auscultação prévia. A proposta recaiu sobre um dos dois elementos do município à data em funções e só foi conhecida da CPCJ e do seu presidente depois da aprovação pelo executivo da CMP.

2.4. Depois da alteração de 2015 à Lei de Proteção, os mandatos dos representantes podem atingir 9 anos e o mandato dos presidentes não pode, em caso algum, superar 6 anos. Reafirma-se, assim, que nenhum dos quatro Presidentes desta Comissão exerceu o respetivo cargo por mais de seis anos.

3. Reafirma-se que a CPCJ Ocidental não pode, não deve nem vai emitir juízo sobre outras CPCJ, muito menos se pronunciará sobre o “diz que disse de corredores”, seja no que respeita à duração de mandatos ou quanto a entradas ou saídas, mais ou menos intempestivas, de membros das CPCJ Central ou Oriental. Sobre matéria que se prenda com terceiros, encerra-se definitivamente este ciclo epistolar, mas sugere-se que informação adicional possa ser suscitada e avaliada por G. Pereira junto da CMP.

José Honório Novo, presidente da CPCJ Porto Ocidental

Mas que grande “lata”

O que António Costa disse na passada quinta-feira no debate quinzenal ocorrido na Assembleia da República sobre temas como a mudança do Infarmed para o Porto, lei Uber e roubo de Tancos e o modo como continua a proteger os ministros da Saúde e da Administração Interna são a prova da forma como o primeiro-ministro pensa continuar a governar Portugal, ou seja, às curvas e ao sabor do vento sem uma orientação baseada em qualquer estudo prévio devidamente orientado e realizado. António Costa começa a ser mais notícia pela falta de coerência mostrada em alguns assuntos do que por algo de bom que tenha realizado. É triste que assim seja mas é a realidade.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

