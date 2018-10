Finlandês Alexander Stubb anuncia candidatura à presidência da Comissão pelo PPE

O antigo primeiro-ministro da Finlândia, Alexander Stubb, que é actualmente o vice-presidente do Banco Europeu de Investimento, lançou esta terça-feira o seu nome na corrida à liderança da Comissão Europeia, após as eleições de Maio de 2019.

Stubb é o segundo político europeu da família do Partido Popular Europeu a manifestar o seu interesse: no início de Setembro, o eurodeputado alemão Manfred Weber, chefe da bancada do PPE no Parlamento Europeu, foi o primeiro a avançar uma candidatura no âmbito das primárias para a escolha de um cabeça de lista partidário, processo designado como spitzenkandidaten.

O negociador da Comissão Europeia para o "Brexit", o francês Michel Barnier, apontado como um dos favoritos entre os membros da bancada, indicou numa carta enviada na semana passada que não tem disponibilidade para participar no processo das primárias. Mas crucialmente não manifestou o seu desinteresse no cargo.

“Depois de muita contemplação pessoal, e do encorajamento de muitos amigos, decidi concorrer”, justificou Alexander Stubb, numa cerimónia de lançamento de candidatura em Estrasburgo. O finlandês, que quer representar uma nova geração da política europeia, espera ser o primeiro escandinavo a dirigir a Comissão.

“Mais do que nunca, precisamos de sair em defesa dos valores europeus”, escreveu Stubb numa carta enviada aos membros do seu grupo político, com os quais disse partilhar um “ADN ideológico baseado no respeito pela dignidade humana, a liberdade, democracia, igualdade, direitos humanos e respeito pela lei”.

Tal como o seu concorrente, Stubb acredita ser capaz de “mitigar as divisões desnecessárias entre o Este e o Oeste, o Norte e o Sul”. Mas para se distinguir de Weber, Alexander Stubb puxou dos galões académicos e lembrou que a sua experiência inclui cargos legislativos e executivos — até agora, nunca houve um presidente da Comissão que não tivesse passado por um Governo nacional. Outro dos seus trunfos é falar fluentemente cinco línguas europeias (finlandês, sueco, francês, alemão e inglês).

A carreira política de Alexander Stubb, de 50 anos, está intimamente ligada à Europa: os seus estudos académicos, no Colégio da Europa da Bélgica e na britânica London School of Economias conduziram-no primeiro ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, em Helsínquia, e depois à representação permanente da Finlândia junto da União Europeia. Em 2004, concorreu a um lugar no Parlamento Europeu e foi eleito com a mais elevada votação de sempre no país. Quatro anos mais tarde, foi nomeado ministro dos Negócios Estrangeiros quando o ocupante do cargo se demitiu no meio de um escândalo.

Em 2011 candidatou-se pela primeira vez em eleições no seu país, nas listas do Partido Coligação Nacional (Kokoomus, conservador liberal), tendo sido eleito deputado. Mas foi chamado pelo seu correligionário Jirky Katainen para o Governo, como ministro dos Assunto Europeus e Comércio Externo. Em 2014, quando Katainen deixou Helsínquia para assumir a vice-presidência da Comissão Europeia, Alexander Stubb foi nomeado primeiro-ministro. Além da afinidade política, os dois partilham uma longa amizade — Stubb sempre disse que não seria candidato à presidência da Comissão Europeia se Katainen estivesse interessado no cargo.

Nas eleições seguintes, o Kokoomus perdeu a maioria, sendo formado um governo de coligação no qual Stubb participou durante dois anos como ministro das Finanças. Promoveu reformas estruturais e seguiu políticas de corte de despesa que foram impopulares ao ponto de perder a confiança do seu partido num congresso nacional. Deixou então o executivo e regressou ao Parlamento, embora por pouco tempo: em Julho de 2017 foi escolhido para substituir o representante finlandês na vice-presidência do Banco Europeu de Investimento.

O finlandês foi autor de uma coluna no Financial Times e é bastante activo no Twitter. Também é um ávido desportista, tendo já completado várias maratonas e triatlos, incluindo na versão Iron Man.

Segundo anunciou esta terça-feira, Stubb já pediu uma licença para as próximas cinco semanas, de forma a poder viajar por todas as capitais europeias em campanha. O PPE vai recolher todas as candidaturas até ao próximo dia 17 de Outubro, com a decisão sobre o seu cabeça de lista a ser tomada num congresso marcado precisamente para Helsínquia, a 7 e 8 de Novembro.

