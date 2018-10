Dois homens morrem intoxicados num lagar de Oliveira do Bairro

Foram encontrados dois homens mortos por intoxicação num lagar de vinho, em Troviscal, no concelho de Oliveira do Bairro, Aveiro, esta terça-feira.

As vítimas estariam a mexer o vinho e do processo de fermentação resultou a intoxicação. Segundo o Comandante dos Bombeiros de Oliveira do Bairro, Marco Maia, os dois homens, com idades à volta dos 50 anos, foram encontrados já inconscientes, em paragem cardio-respiratória, quando as equipas de socorro chegaram ao local.

PUB

Os meios de socorro foram chamados perto das 14h e, no local, após retiraram os corpos para um local seguro, iniciaram as manobras de reanimação, mas o óbito foi dado cerca das 14h30 da tarde desta terça-feira.

PUB

Os corpos vão ser transportados para o Gabinete Médico-Legal para serem autopsiados.

PUB

Texto editado por Ana Fernandes

PUB