Restaurante Mezze é a Figura do Ano na Gastronomia e sonha com o Porto

À 14.ª edição, o Congresso dos Cozinheiros atribuiu pela primeira vez o prémio Figura do Ano na Gastronomia, distinguindo o restaurante Mezze pelo “forte contributo social prestado à gastronomia portuguesa”.

O projecto, criado pela Associação Pão a Pão para promover a integração de refugiados do Médio Oriente em Portugal, abriu portas há pouco mais de um ano no edifício do Mercado de Arroios, em Lisboa. A equipa começou por integrar 12 refugiados, oriundos sobretudo da Síria. São agora 15 e, conta Francisca Gorjão Henriques, o objectivo é duplicar este número no próximo ano, com a abertura de um novo restaurante no Porto.

“Esperamos que seja já em 2019, mas ainda está em andamento”, adianta a responsável à FUGAS. “Queríamos estabelecer uma parceria com a Câmara Municipal do Porto para irmos de mão dada com a autarquia, porque acreditamos que o projecto pode ser uma mais-valia para a cidade.”

Em Lisboa, o restaurante tem uma nova carta desde a semana passada, com “outros pratos”, para “alargar o conhecimento que temos cá sobre o que é gastronomia do Médio Oriente”. E, até ao final do mês, contam inaugurar o serviço de take-away e de catering.

Além deste prémio, o Congresso dos Cozinheiros — que decorreu em Lisboa esta segunda e terça-feira, lançando a Lisbon Food Week — homenageou várias personalidades ligadas à gastronomia portuguesa. O principal momento de consagração foi dedicado a Maria de Lourdes Modesto, que subiu a palco com os chefs Virgílio Gomes e Vítor Sobral.

Foram ainda homenageados Nuno Diniz (professor da Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa), Adriana Freire (responsável pelo projecto Cozinha Popular da Mouraria), Carlos Ferreira (proprietário do Ferreira Café, em Montreal), Fernando Fernandes (chef do Bica do Sapato), Inês Diniz, Gonçalo Castel-Branco (curador de eventos como The Presidential Train e Chefs on Fire), o Festival Nacional de Gastronomia de Santarém, Armando Fernandes (investigador e gastrónomo), António Lourenço (antigo professor da Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa), Carlos Madeira (presidente da Associação Cozinheiros Profissionais de Portugal) e Adolfo Henriques (único produtor de queijo chèvre em Portugal).

