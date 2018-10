Grupo Pestana vai ter cinco novos hotéis em Lisboa e Porto

O Pestana Hotel Group (PHG) vai investir 44 milhões de euros na abertura de cinco novos hotéis em Lisboa e Porto, anunciou esta terça-feira o administrador responsável pelo desenvolvimento do grupo, José Roquette.

Num encontro com os jornalistas, em Lisboa, o responsável explicou que na capital irão abrir, em 2019, uma unidade de quatro estrelas na Rua Braamcamp, com 90 unidades de alojamento (sendo cerca de 70% suítes), e outra, em 2020, junto ao Arco da Rua Augusta, com 89 quartos e classificada com quatro estrelas.

Estas unidades hoteleiras contam com um investimento de sete milhões de euros cada.

"Faltavam-nos hotéis de quatro estrelas em zonas muito comerciais. Ficamos com mais 200 quartos no centro de Lisboa. São alugueres", explicou José Roquette.

Em Janeiro, José Roquette tinha admitido que o grupo gostaria de reforçar a presença em Lisboa, mas que, à semelhança do que se têm 'queixado' outros grupos hoteleiros, o imobiliário estava muito caro.

No Porto, o PHG estima inaugurar, em Novembro, o primeiro City Center & Historical Hotel dedicado à filigrana portuguesa. Esta nova unidade é constituída por 43 quartos, um museu com oficina de filigrana e uma loja. O Pestana Porto Goldsmith é um hotel de quatro estrelas, na Avenida dos Aliados, e não implicará investimento, pois ao grupo caberá a gestão desta unidade. O investimento cabe a David Rosas.

O outro projecto no Porto tem abertura prevista para 2019 e trata-se de uma Pousada de Portugal na Rua das Flores, com capacidade de 87 quartos, num investimento de 14 milhões de euros.

O grupo tem ainda previsto investir 16 milhões de euros num novo hotel na área do Freixo, junto ao rio Douro, com 167 quartos. "Este é um projecto que o nosso accionista [Dionísio Pestana] sonhou durante muito tempo", afirmou José Roquette.

Estas cinco unidades nas duas principais cidades do país farão, segundo o responsável, alterar "a dependência do grupo", passando a ter "mais equilíbrio" na sua oferta hoteleira.

Em termos de expansão internacional, e tal como tinha sido noticiado em 12 de Setembro, o grupo Pestana, em parceria com o futebolista Cristiano Ronaldo, vai abrir em Paris, França, o sexto hotel da marca Pestana CR7, num investimento de 60 milhões de euros.

Esta unidade, que deverá abrir em 2023, terá quatro estrelas e contará com 210 quartos, sendo a "que tem maior capacidade até à data". "Está localizada na Rive Gauche, próximo do Sena, entre as gares de Austerlitz e Lyon", segundo o grupo.

"À semelhança das outras cinco unidades hoteleiras da marca Pestana CR7 Lifestyle Hotels, esta é uma parceria de investimento 50-50 entre o Pestana Hotel Group e Cristiano Ronaldo", na qual a gestão fica a cargo da empresa, detalhou o grupo nesse dia.

O futebolista, citado no comunicado, disse que "faz todo o sentido a marca Pestana CR7 implementar-se em Paris, uma das cidades mais visitadas do mundo".

"Com esta conquista, rumamos à duplicação do portefólio da marca, com uma expansão maioritariamente internacional que reforça a sua visibilidade global", afirmou, na altura, José Roquette, Chief Development Officer do Pestana Hotel Group.

A marca Pestana CR7 Lifestyle Hotels conta neste momento com duas unidades, em Lisboa e no Funchal, mas estão previstas aberturas em Madrid, Nova Iorque, Marraquexe e Paris, num total de 800 quartos.

José Roquette reafirmou hoje que a aposta do grupo no estrangeiro centrar-se-á, essencialmente, na Europa e Estados Unidos da América. As prioridades são a "afirmação europeia como cadeia internacional" e "perseguir o sonho americano", lembrou José Roquette.

Em Janeiro, o responsável já tinha destacado que o grupo tinha "o plano de expansão mais ambicioso de sempre", de projectos de mais de 200 milhões de euros, mantendo sempre o mesmo foco: diversificação, quer de mercados, de marcas, de controlo de propriedade ou gestão, entre outros. Actualmente, tem 20 hotéis em fase de desenvolvimento, estando a negociar outros, prevendo 10 aberturas nos próximos 18 meses e outras dez nos dois a três anos seguintes.

"Vamos ter 3500 novos quartos nos próximos três a cinco anos, ultrapassando os 15.000 quartos", concluiu. O PHG tem e gere cerca de 90 unidades em 15 países.

