Governo dispõe de 50 milhões de euros para aumentos na função pública

O Governo dispõe de 50 milhões de euros para aumentar os trabalhadores da Administração Pública em 2019 e está a negociar com os parceiros políticos a forma como irá distribuir este valor. Há vários cenários em cima da mesa e ontem o primeiro-ministro, António Costa, adiantou que prefere que o esforço seja concentrado nos salários mais baixos da função pública.

O PÚBLICO apurou que os 50 milhões são o ponto de partida das negociações, um valor que já tinha sido noticiado nesta terça-feira pelo Observador e que os partidos que apoiam o Governo no Parlamento consideram insuficiente. Ao longo da semana, haverá novas reuniões e a expectativa dos partidos é que o Ministério das Finanças reveja as suas contas e que este montante possa ainda subir.

Para actualizar os salários na função pública ao nível da inflação (1,5% segundo as estimativas do Governo) seriam precisos, apurou o PÚBLICO, cerca de 200 milhões de euros. E o valor colocado em cima da mesa pelo executivo corresponde a cerca de um quarto, o que deixa pouca margem para contentar os 675 mil trabalhadores da Administração Pública.

Para se ter uma ideia, estes 50 milhões representam 10% dos 487 milhões de euros de que o Governo precisa para fazer face ao descongelamento das progressões na carreira em 2019.

Ontem, na entrevista à TVI, o primeiro-ministro adiantou que preferia ver a margem aplicada para "quem mais precisa" — ou seja, nos salários mais baixos —, em vez de se dispersar o valor por todos os escalões de ordenado, o que levaria a que o efeito dos aumentos ficasse muito diluído.

No Parlamento estão ser negociados vários modelos para distribuir este bolo e, na quinta-feira, o Ministério das Finanças apresentar uma proposta aos sindicatos da função pública.

De acordo com a Lusa, o valor que está a ser discutido deverá ser fixo (e não percentual), subindo à medida que o universo de trabalhadores abrangido encolhe, dando prioridade aos salários mais baixos.

O aumento poderá oscilar entre os 5 euros e os 35 euros. Num cenário em que o aumento será progressivo, o aumento maior deverá abranger os trabalhadores que recebem entre 850 e 900 euros.

Governo, BE, PCP e PEV já analisaram outros cenários: um deles previa aumentos percentuais para todos abaixo da inflação; outro, aumentos apenas para os salários mais baixos, e um último em que concentrava o esforço num universo ainda menor de trabalhadores, abrangendo os que têm rendimentos próximos do salário mínimo.

O PCP tem remetido a questão dos aumentos salariais para as negociações com os sindicatos. Já o BE defende que os aumentos devem atingir todos os funcionários públicos, concentrando o maior esforço na base da tabela salarial. Mas num cenário de aumentos diferenciados, o BE defende que não pode haver perda real de salários.

Os sindicatos rejeitam aumentos só para alguns e ameaçam com greves.

A última vez que houve aumentos na função pública foi em 2009. Nos nove anos seguintes, os salários estiveram congelados — entre 2011 e 2015 alguns foram mesmo cortados — e o poder de compra dos trabalhadores do Estado reduziu-se 11,9%.

