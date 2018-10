Participada da Sonae encerra supermercados em Maputo

A sociedade S2, detida em 70% pelos moçambicanos da Satya Capital e em 30% pelo grupo Sonae, encerrou os três supermercados que detinha em Maputo e pediu insolvência, noticiou a Lusa esta terça-feira.

Contactado pelo PÚBLICO, o grupo português confirma o encerramento, que ficou a dever-se “à degradação das condições económicas verificadas e à redução do poder de compra das famílias, com impacto negativo sobre situação económico-financeira da Sociedade”.

A Sonae, que é proprietária do PÚBLICO, adianta que, "contrariamente ao que seriam os desejos dos accionistas, não se prevê, apesar de todos os esforços envidados pela sociedade junto dos financiadores e outros parceiros comerciais, que venham a ser atingidos os níveis necessários para que a presente decisão possa vir a ser revertida".

Os três supermercados da S2, que tinham sido adquiridos na sequência da insolvência do anterior proprietário, abriram em 2016.

A Lusa cita um edital assinado pelo presidente da sociedade, Miguel Seixas, onde este diz que a situação obrigou a pedir a insolvência junto do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo.

"Várias foram também as negociações encetadas com potenciais interessados para a aquisição do negócio da sociedade, no entanto, nenhuma oferta foi efectivamente feita, estando as razões para tal ligadas essencialmente aos elevados custos operacionais fixos da mesma, face à actual situação económica do país", lê-se no edital.

A S2 adianta ainda que o processo judicial desencadeado com o pedido de insolvência terminará com o pagamento, "que for possível", das dívidas da sociedade, incluindo os créditos devidos aos trabalhadores.

A Lusa soube junto de fonte próxima de um dos trabalhadores que os salários estarão todos em dia, ficando por liquidar direitos associados ao fim do contrato.

