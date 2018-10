Rui Vitória: “Acertámos com a entrada do Alfa Semedo”

Rui Vitória, treinador do Benfica: “[Ao intervalo disse aos jogadores que] Não havia nada a fazer, teríamos de jogar com determinação e inteligência e ter uma equipa que tentasse jogar com a inferioridade.”

“Entrámos bem, mas esse lance (da expulsão) acaba por ditar um desequilíbrio. Acertámos com a entrada do Alfa Semedo, foi uma vitória da determinação porque não estava um jogo fácil, foram três pontos muito saborosos.”

PUB

“[Problemas na defesa para o jogo com o Ajax?] Ainda falta algum tempo, vamos com calma. Quando chegarmos, veremos quem está disponível.”

PUB

Alfa Semedo: “Entrei para ajudar a equipa. Calhou fazer o golo e estou feliz, foi um golo muito importante.”

PUB

“É uma vitória importante, cada ponto nesta competição vale muito. Nesta competição todos os jogos são complicados.”

PUB