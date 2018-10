O calvário de Mourinho continua

Nem na Liga dos Campeões o Manchester United consegue ser feliz. A formação orientada por José Mourinho não conseguiu melhor que um empate sem golos em Old Trafford frente ao Valência, a contar para a segunda jornada do Grupo H. Foi o quarto jogo consecutivo, em todas as competições, em que os “red devils” não conseguiram ganhar, depois de dois empates e uma derrota nas competições internas.

Com este empate, o United perdeu a oportunidade de se juntar à Juventus no comando da classificação – os campeões italianos têm seis pontos, depois do triunfo sobre o Young Boyes. Já o Valência somou o seu primeiro ponto nesta edição da Champions.

Outro treinador português que não conseguiu vencer nesta jornada foi Paulo Fonseca, que viu o seu Shakhtar Donetsk desperdiçar uma vantagem de dois golos em Lyon e ficar-se pelo empate (2-2). Junior Moraes marcou aos 45’ e aos 55’ para dar vantagem aos ucranianos, mas a formação francesa recuperou com golos de Dembele (70’) e Dubois (72’).

No outro jogo do grupo onde está o Benfica, o Bayern Munique cedeu um empate (1-1) na recepção ao Ajax. Hummels colocou os bávaros em vantagem aos 4’, mas a formação holandesa nivelou a partida aos 22’ por Mazraoui.

Outra surpresa aconteceu em Moscovo, onde o CSKA aguentou até ao fim a vantagem mínima (1-0) frente ao Real Madrid. Vlasic colocou os russos em vantagem aos 4’, um golo que os campeões europeus em título não conseguiram anular, mesmo depois de estarem a jogar com mais um nos últimos minutos após expulsão de Akinfeev.

