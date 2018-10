Luís Filipe Vieira suspenso durante 67 dias devido a declarações sobre Bruno

Luís Filipe Vieira irá ser suspenso durante 67 dias das suas funções de presidente do Benfica. A decisão do Tribunal Arbitral do Desporto confirmou nesta terça-feira a pena pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, conta o Jornal de Notícias.

Em causa estão declarações do líder das "águias" em 2017, quando comparou o então presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, a Vale e Azevedo.

O episódio aconteceu a zona mista do Estádio de Alvalade, após um encontro entre o Sporting e o Benfica, chamando ao presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, de "mentiroso compulsivo", "demagogo" e "populista", numa comparação com o ex-presidente encarnado Vale e Azevedo.

