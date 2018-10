Juventus ao ritmo de Dybala

Pelo jogo de castigo que levou pela expulsão em Valência, Cristiano Ronaldo viu da bancada a Juventus vencer tranquilamente o Young Boys por 3-0, em jogo a contar para a segunda jornada do Grupo H da Liga dos Campeões. Foi o segundo triunfo em outros tantos jogos para a “vecchia signora”, que vai continuar na liderança do agrupamento, enquanto a formação suíça vai manter-se ainda sem qualquer ponto na cauda do grupo.

Sem poder contar com Ronaldo, o técnico Massimiliano Allegri fez algumas alterações ao seu “onze” habitual, deixando de fora homens como Chiellini, João Cancelo ou Khedira. Mas nem por isso a “Juve” deixou de fazer o suficiente para bater o seu adversário suíço e as coisas ficaram resolvidas antes do intervalo. O argentino Paolo Dybala foi o goleador de serviço, marcando na primeira parte aos 5’ e aos 33’, completando o hat-trick no segundo tempo, aos 69’.

PUB

Em Hoffenheim, o Manchester City esteve a poucos minutos de voltar a desiludir, mas lá conseguiu ganhar. Depois de ter perdido na jornada inaugural em Lyon, a equipa de Pep Guardiola precisava de vencer e foi o que aconteceu, um triunfo por 2-1 frente à formação alemã treinada pelo jovem (31 anos) Julian Nagelsmann.

PUB

Logo aos 43 segundos de jogo o Hoffenheim começou a surpreender. Um contra-ataque rápido acabou com Belfodil na cara de Ederson Moraes e o avançado argelino não falhou. O campeão inglês não levou muito tempo a reagir e chegou ao empate aos 8’, numa jogada rápida de Sané pelo flanco e concluída por Aguero na pequena área.

PUB

Os "citizens" pareciam com falta de ideias para conseguir chegar à vitória, mas a entrada de Bernardo Silva aos 68' acabou por ser decisiva. Já perto do final, aos 87', foi o internacional português a fazer o cruzamento para o outro Silva da equipa, David, marcar o golo do triunfo dos "azuis" de Manchester.

PUB