EUA isolam-se no comando das Olimpíadas de xadrez

Na oitava das onze jornadas da 43ª edição das Olimpíadas de xadrez, que estão a decorrer na cidade georgiana de Batumi, os EUA, detentores do título, venceram o Azerbaijão, e isolaram-se no comando da prova, aproveitando o empate cedido pela Polónia perante a Arménia.

No grande confronto do primeiro tabuleiro entre Fabiano Caruana e Shakhtiar Mamediarov, 2º e 3º do ranking mundial, o norte-americano acabaria por vencer numa partida de grande complexidade, em que a segurança do rei foi o factor preponderante para o desfecho da partida. O Azerbaijão ainda restabeleceria a igualdade, com a vitória de Radjabov sobre Wesley So, mas Samuel Sankland, ao derrotar Rauf Mamedov no quarto tabuleiro, garantiu o triunfo dos Estados Unidos.

Portugal, no sector absoluto, está a realizar uma excelente prestação e, com triunfos consecutivos sobre Marrocos, 3-1, e a Argélia, 3,5-0,5, está na 20ª posição entre as 185 selecções participantes, contabilizando cinco vitórias, duas derrotas e um empate.

No sector feminino a Ucrânia e a China repartem a liderança, enquanto Portugal baixou para a 78ª posição, entre as 150 selecções presentes, depois de ter perdido pela diferença máxima perante a poderosa Bielorrússia.

