Bruce Grobbelaar: “Quantas pessoas matei? Não sei dizer”

Lembrado pelas suas excentricidades no campo, o antigo guarda-redes do Liverpool Bruce Grobbelaar tem um passado sombrio, um tempo em que era um jovem soldado no exército da Rodésia na guerra da independência do Zimbabwe. Em entrevista ao jornal britânico Guardian, Grobbelaar recordou esses tempos em que admitiu ter matado um número indeterminado de inimigos, para além de ter relembrado a tragédia de Heysel e comentado as alegações de que estaria envolvido em manipulação de resultados.

“Quantas pessoas matei? Não sei dizer. [Foram muitas?] Sim. Por isso é que procurei viver a minha vida no presente. Só posso dizer que estou arrependido pelo que fiz. Não posso mudar o passado”, contou o ex-internacional pelo Zimbabwe numa entrevista que serviu para assinalar o lançamento da autobiografia Life in a Jungle.

Grobbelaar falou do primeiro homem que matou. “Foi ao anoitecer. Quando o sol está a pôr-se, começas a ver sombras nos arbustos. Não consegues ver muito até veres o branco dos olhos. És tu ou ele. Disparas e escondes-te. E ouves o som de disparos. Ouves vozes do teu lado: ‘Ei, fui atingido.’ Assobias para que eles se calem, ou então arriscamo-nos a morrer. Quando acaba o tiroteio, vemos corpos por todo o lado. Na primeira vez, tudo o que tens no estômago vem-te à boca”, recorda Grobbelaar.

O guarda-redes conta outros episódios que testemunhou na guerra, como o de um soldado rodesiano que cortava as orelhas dos inimigos que matava e as guardava em jarros, ou aquele em que dois soldados se suicidaram ao mesmo tempo porque estavam condenados a fazer mais uma comissão de seis meses. Com tudo isto que viveu, Grobbelaar diz que o futebol lhe salvou a vida: “Afastou-me dos pensamentos negros sobre a guerra.”

Já quando jogava em Inglaterra, Grobbelaar viveu outro momento traumático, a tragédia de Heysel, durante a final da Taça dos Campeões em 1985 entre a Juventus e o Liverpool, em que confrontos entre adeptos dos dois lados, mais a queda da grade de uma bancada ocupada por italianos, provocou a morte de 39 pessoas. O guarda-redes era o jogador que estava mais perto do local onde tudo se passou: “Foi pior [do que a guerra]. No mato sabias o que podia acontecer. Em Heysel era gente inocente. Foi horrível ouvir os corpos a cair.”

