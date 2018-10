Benfica acordou a tempo de evitar o pesadelo

O Benfica voltou às vitórias na Liga dos Campeões com um triunfo muito sofrido diante do AEK (2-3). Numa partida em que chegou ao intervalo a vencer por 0-2, a equipa de Rui Vitória jogou todo o segundo tempo em inferioridade numérica, devido à expulsão de Rúben Dias. Os gregos recuperaram até ao 2-2, mas Alfa Semedo foi o herói improvável ao apontar o golo do triunfo.

Rui Vitória fez três mudanças no “onze” relativamente àquele que tinha apresentado de início em Chaves: para além das mudanças que foi obrigado a fazer, com os lesionados Jardel e Gabriel a cederem os lugares a Conti e Gedson Fernandes, respectivamente, o técnico “encarnado” devolveu a titularidade a Salvio, mantendo Rafa no “onze” e relegando Cervi para o banco de suplentes.

PUB

Com um início de sonho, o Benfica já vencia por 0-2 aos 15 minutos. Seferovic inaugurou o marcador, na recarga a um remate de Gedson Fernandes que o guarda-redes do AEK defendeu para a frente, e Grimaldo aproveitou a passividade da defesa grega para ampliar a vantagem “encarnada” correspondendo de cabeça ao cruzamento de Pizzi.

PUB

Porém, mesmo antes do intervalo, o plano do Benfica complicou-se. Rúben Dias viu o segundo cartão amarelo após atingir Ponce, condenando a equipa a jogar toda a segunda parte em inferioridade numérica.

PUB

O AEK não desperdiçou a hipótese e restabeleceu a igualdade. Numa jogada de insistência, Hult cruzou na esquerda e Klonaridis, antecipando-se à defesa do Benfica, só teve de encostar. Pouco depois, o mesmo jogador “bisou” na partida, após corresponder ao toque de cabeça de Oikonomou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Era a pior fase do Benfica na partida, mas os “encarnados” tiveram um herói improvável em Atenas. Alfa Semedo, lançado por Rui Vitória para estancar a hemorragia no centro do terreno, recolocou a equipa em vantagem no marcador aos 74’: galgou metros, decidiu-se pelo remate e atirou rasteiro, fora do alcance do guarda-redes do AEK.

Podia ter sido um passeio, podia ter sido um pesadelo. Foi uma vitória muito sofrida.

Na outra partida do Grupo E, o Bayern Munique empatou em casa perante o Ajax (1-1).

PUB