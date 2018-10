As letras de alguns dos maiores sucessos de Elton John, como Rocket Man, I'm Still Standing e a versão da princesa Diana de Candle in the Wind, vão ser leiloadas. O cantor e compositor Bernie Taupin, o homem por trás de mais de 40 canções de Elton John, está a vender uma colecção das suas letras originais, bem como versões ilustradas de canções como Bennie and the Jets e Yellow Brick Road, avançou na segunda-feira Julien's Auctions.

As letras escritas a computador e anotadas de Taupin de Candle in the Wind, que o cantor britânico apresentou no funeral da princesa Diana, em Londres, em 1997, devem atingir entre 10 mil e 15 mil dólares (aproximadamente entre 8 e 12 mil euros), no leilão de Novembro, em Nova Iorque. A canção foi originalmente escrita em 1973, como ode a Marilyn Monroe, sendo que a versão de 1997, dedicada à "rosa de Inglaterra", é o segundo single físico mais vendido de todos os tempos.

Foto Reuters/HANDOUT

Taupin está também a leiloar um programa original concebido para o funeral de Diana, junto com letras ilustradas e desenhadas à mão para músicas como Daniel e Don't Let the Sun Go Down On Me.

O compositor, que se cruzou pela primeira vez com Elton John através de um anúncio de jornal britânico em 1967, explica que queria partilhar o seu trabalho com outros. "Espero que estes objectos, que moldaram o meu trabalho e alimentaram as minhas paixões, inspirem e dêem tanta alegria aos outros quanto me deram a mim", afirma em comunicado.

Uma parte do lucro da venda irá reverter a favor da Elton John AIDS Foundation e do Wounded Warrior Project.

A decisão de Taupin de colocar as peças em leilão foi anunciada com o anúncio, no mês passado, da sua última tour — Farewell Yellow Brick Road levará o cantor à volta do mundo nos próximos três anos. O leilão acontece no Hard Rock Cafe, em Nova Iorque, a 9 de Novembro.

