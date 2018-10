PJ investiga alegado abuso sexual de doente internada no hospital de Santa Maria

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o alegado abuso sexual de uma doente que está internada no hospital de Santa Maria, em Lisboa. A situação aconteceu no passado dia 22 de Setembro e o suspeito é um antigo companheiro da vítima.

De acordo com a TVI24, a mulher estava internada no serviço de neurologia, depois de ter acordado de um coma, e encontra-se incapacitada. O legado abuso terá acontecido durante o horário das visitas. O Correio da Manhã adianta que a vítima tem 59 anos.

Fonte das relações públicas da PSP confirmou ao PÚBLICO que foram chamados ao hospital no dia 22 por causa de um alegado abuso sexual. A mesma fonte adiantou que o suspeito, que foi posteriormente identificado pela filha da vítima como sendo o ex-companheiro da mãe, terá sido apanhado por uma médica.

Segundo TVI24, uma testemunha que estava junto da cama da doente ao lado disse que ouviu gemidos e que quando afastou a cortina que envolvia a cama da mulher surpreendeu um homem a tocar-lhe no peito, que estava descoberto. A mulher está internada num quarto partilhado com mais três doentes, refere o canal de televisão no seu site.

A PSP não deteve o suspeito. Quando chegou ao local o homem já não se encontrava no hospital e comunicou a situação à PJ.

Contactado, o hospital de Santa Maria não quis comentar a notícia, indicando apenas que chamou as autoridades ao local perante a denúncia de uma situação anómala.

