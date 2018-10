Há magistrados a ganhar mais jubilados do que a trabalhar

Há magistrados a ganhar mais jubilados do que quando estavam a trabalhar. A informação foi avançada esta segunda-feira pelo Jornal de Notícias, que adianta que essa situação resulta do facto de tanto procuradores como juízes jubilados deixarem de descontar 11% para a Caixa Geral de Aposentações, o que faz subir a pensão líquida que recebem. A diferença calcula aquele jornal pode chegar aos 700 euros, para quem está no topo da hierarquia.

O actual Governo quer resolver a situação no âmbito da revisão dos estatutos profissionais dos procuradores e dos juízes, uma alteração que não levanta a oposição dos sindicatos que representam as duas magistraturas. Mas tal terá efeitos apenas para o futuro, deixando intocáveis os direitos já adquiridos.

Contactado pelo PÚBLICO, o vice-presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, José Lopes Barata, concorda que é injusto que quem está a trabalhar ganhe menos do que quem está jubilado. Mas lamenta que o Governo só se preocupe em alterar determinadas matérias, contestando igualmente a injustiça dos juízes terem o seu salário limitado pelo vencimento do Presidente da República. “Por causa disso há juízes que estão há quase 30 anos sem progredir”, critica, lembrando, que os responsáveis das autoridades reguladores não estão sujeitos ao mesmo tecto.

O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP), António Ventinhas, explica ao PÚBLICO que a situação existe há vários anos e já tentou ser resolvida pela via legislativa, mas a forma como tal foi feito gerou diferentes interpretações. Por isso, houve juízes e procuradores a reivindicar esses 11% nos tribunais administrativos, que lhes deram razão. Alguns colegas invocaram essas decisões, tendo conseguido que lhes fossem pagos a percentagem que antes entregavam para a Caixa Geral de Aposentações.

Mas haverá inúmeros magistrados nas mesma situação que não recebem esse valor adicionar, porque nunca o reivindicaram, constata António Ventinhas.

Sem se pronunciar sobre se concorda ou não que haja magistrados a ganhar mais jubilados do que quando estavam a trabalhar, Ventinhas defende um regime transitório para não se correr o risco de uma fuga maciça de procuradores que iria agravar a falta já sentida. “Quem está em condições de obter a jubilação na entrada em vigor do novo estatuto devia poder jubilar-se mais tarde nas mesmas condições”, defende Ventinhas. O presidente do SMMP tem receio que sabendo as pessoas que isso vai mudar, queiram logo jubilar-se e saiam em massa.

