Discurso homofóbico desvalorizado dentro das escolas

E se um aluno chamar “paneleiro”, “roto”, “larilas” ou “maricas” a outro? Se o outro não se tiver assumido como gay, o mais certo é isso ser encarado na escola como uma brincadeira. O bullying homofóbico tende a ser reduzido ao insulto directo e à agressão física. E nem todos os professores estão preparados para agir.

Portugal aprovou há quase uma década legislação sobre Educação Sexual, que estabelece o respeito pelas diferentes orientações sexuais. O investigador Hugo Santos queria saber até que ponto a violência contra lésbicas, gays, bissexuais, transgénero (LGBT) está ou não a ser travada. A tese de doutoramento – intitulada “Discursos sobre bullying e homofobia na e da escola: que (im) possibilidades de cidadania para jovens LGBT?” – foi na terça-feira aprovada por unanimidade na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto.

O bullying é uma forma de violência entre pares, intencional, reiterada, que acarreta uma diferença de poder. O investigador dinamizou 36 grupos de discussão, envolvendo 351 jovens, na sua maioria heterossexuais, com idades compreendidas entre os 16 e os 18 anos, a frequentar 12 escolas do distrito do Porto, que lhe disseram que essa é uma “realidade quotidiana”.

Para ser objecto de bullying, basta ser diferente. E ser diferente pode simplesmente querer dizer ter boas notas. Entre as raparigas, sobressai o aspecto físico – ter peso a mais ou ter uma altura acima da média. Entre os rapazes, sobressai a orientação sexual (real ou percebida) e alguma forma de incapacidade (física ou mental).

Não é tão simples como parece. Para ser vítima de bullying homofóbico não é preciso ser gay ou lésbica ou bissexual, é suficiente não encaixar no que se espera que seja um homem ou uma mulher. Um rapaz que gosta de dançar ou uma rapariga que gosta de jogar futebol, por exemplo.

O investigador encontrou homofobia entranhada no discurso quotidiano. Amiúde, os rapazes tratam-se por “paneiro”, “larilas”, “roto” ou “maricas”.

“Imagine, eu estou aqui entre amigos que conheço há muito tempo e digo: ‘Ó, és um paneleiro, tu; eu sei o que é que tu queres’”, contou um rapaz, fazendo os colegas soltar uma gargalhada. “É uma maneira de pegar com ele.” Reconheciam naquele comportamento uma espécie de performance. “Paneleiros, larilas, rotos. Essas coisas fazem parte. Não significa que se é contra os homossexuais ou isso; é uma forma de tratamento, vamos dizer assim”, comentou outro.

Sem intenção de ofender?

Alegam os rapazes que não têm intenção de ofender. Explicaram algumas raparigas que eles fazem aquilo “para se armarem”, isto é, para enaltecer a sua masculinidade. Demarcando-se da possibilidade de serem vistos como homossexuais, insultando-se uns aos outros daquela forma.

“Uma parte substancial daquilo que se entende por bullying homofóbico está relacionado com processos de construção de masculinidade, manifestando-se não só, mas sobretudo, com os usos de linguagem homofóbica”, concede Hugo Santos. Para lá da intenção de quem fala assim, “não se deve negligenciar o efeito nas pessoas que estão a descobrir que têm uma orientação sexual diferente ou a lidar com uma identidade de género divergente da que lhe foi atribuída à nascença ou que simplesmente têm uma forma de vestir ou de gesticular não convencional. Não se admira que, ao contrário dos colegas, esses “sintam necessidade de se esconder”.

“Pelo que vejo, há situações em que rapazes mais novos e até mesmo da nossa idade, mesmo entre colegas, costumam não ser muito compreensivos quanto a essa questão”, admitiu um rapaz. “Não é por mal, mas para quem é [gay], se calhar e mau, porque leva a mal”, admitiu uma rapariga.

Não há o desconhecimento que muitas vezes se julga. O investigador deparou-se com um discurso de aceitação (“Cada um é como é; cada um faz aquilo que gosta; se não afecta a minha vida, quem sou eu para criticar?)” e com um discurso de aceitação condicionada (“Não tenho nada contra, mas se querem ser respeitados têm de se dar ao trabalho; não é andar por aí a fazer bichices, aos beijos e isso!”). E com um discurso de intolerância (“Não é normal! Não é normal! Normal é homem e mulher!”).

Essa intolerância revelou-se menos frequente. E mais direccionada para homens. O que é perturbador, nota Hugo Santos, é “sobretudo a feminilidade nos homens”. “Se houver um rapaz que seja [homossexual] e tenha uns tiques e isso, metem-no logo para um canto”, comentou uma aluna. “Eu não tenho nada contra os gays, tenho é contra as bichas”, declarou um rapaz.

A transexualidade gerava ainda mais incompreensão do que a homossexualidade entre os estudantes. “A transexualidade é encarada como uma forma mais radicalizada de homossexualidade”, observou o investigador. “Era recusada, ora como um exagero, ora como um subterfúgio.”

14 grupos de discussão

Dinamizou 14 grupos de discussão com 75 professores de 12 escolas públicas do distrito do Porto. Muitos usavam a expressão “aluno/a diferente” quando queriam dizer “homossexual”. Alguns contavam episódios concretos de bullying homofóbico, desvalorizando a mote orientação sexual (real ou percebida).

“Já tive um aluno que era ‘diferente’ e às vezes assistia-se a comentários desagradáveis”, relatou uma professora. Certa ocasião, alguém deixou um guarda-chuva cor-de-rosa no bengaleiro, perguntou de quem era e houve logo quem respondesse que devia ser daquele rapaz. Ele faltava à aula, perguntavam o motivo e havia logo alguém a dizer algo como: “Deve ter partido uma unha.”

Exemplos como este levam Hugo Santos a concluir que os professores tendem a desvalorizar o discurso homofóbico, a ignorá-lo. Quando decidem intervir, o mais provável é limitarem-se a dizer: ‘Não chames esses nomes, isso é feio!’ “Em vez de pegar naqueles insultos e de abordar a questão da violência contida daquela linguagem, o que seria um óptimo ponto de partida, optam por um ‘deixa andar’, ‘faz parte’, ‘é natural’.”

O investigador lamenta que haja, hoje, “uma retórica sobre policiamento de linguagem e ‘politicamente correcto’ que dificulta que se possa trabalhar” esta dimensão. Resultado: só o insulto directo e a violência física acabam por ser considerados bullying homofóbico e por merecer atenção de alunos e professores.

Há professores que admitem não estar preparados para agir. Alguns desses revelavam ter medo da reacção dos encarregados de educação. “O que poderão pensar?” Outros alegam falta de competências. “Como faço para trabalhar estas questões? Contacto uma associação LGBTI? Ponho os alunos a fazer trabalhos?” E isto, no entender do investigador, é algo que deve ser enfrentado.

