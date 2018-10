Santarém é o espelho do país e o PCP vai avançar as suas soluções

Da Casa dos Patudos, em Alpiarça, ao Instituto Politécnico de Santarém, passando pelo Hospital de Abrantes, os Bombeiros Voluntários de Mação, os idosos do Couço, a Companhia das Lezírias, a EMEF no Entroncamento, a ponte da Chamusca, a fábrica de celulose Caima ou a Adega Cooperativa de Alpiarça. O roteiro das jornadas parlamentares comunistas é extenso e, entre segunda e terça-feira, os 15 deputados do PCP vão percorrer o distrito de Santarém para identificar problemas e apontar soluções que se enquadram no que propõem como "política alternativa para o desenvolvimento do país".

O objectivo é dar "expressão concreta" a essa política alternativa a partir das muitas debilidades que se encontram pelo distrito, o qual mais não é do que um bom espelho do país. João Oliveira diz que os deputados vão abordar as soluções para problemas dos sectores produtivos - como a agricultura ou a indústria -", para o reforço do investimento nas infra-estruturas, mas também vão insistir no controlo público dos sectores estratégicos, nas medidas de valorização dos trabalhadores - não só dos salários, mas também das condições de trabalho e de vida -, na importância do funcionamento dos serviços públicos com qualidade.

"Os problemas do endividamento e da dependência externa, os défices estruturais que o país tem, a começar pelo défice produtivo mas indo também ao défice demográfico, alimentar, cientifico e tecnológico, energético. Todos precisam de uma resposta, por exemplo, em que o Estado disponha de empresas fortes nos sectores estratégicos", aponta o deputado. Ainda que haja propostas que cabem no âmbito do orçamento para 2019, os comunistas prometem também medidas para o debate parlamentar nos próximos meses.

