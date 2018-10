Costa descarta redução do IVA na luz e no gás

O primeiro-ministro, António Costa, parece ter afastado por completo uma redução do IVA na electricidade e no gás. "Não nos parece comportável" a descida do IVA, respondeu António Costa, esta segunda-feira, em entrevista à TVI, quando questionado se iria aprovar a medida que terá um valor de cerca de 500 milhões de euros.

O chefe do Governo diz que o assunto não está fechado, mas que "há outras maneiras" de fazer baixar aquilo que as famílias pagam em electricidade e gás e insistiu na redução do "défice tarifário" como alternativa. Para Costa, é preciso fazer "um mix" de medidas no Orçamento do Estado para 2019 e só esta medida teria um grande peso.

O BE tem sido o partido que mais tem insistido nesta medida. Catarina Martins tinha afirmado este fim-de-semana, em entrevista ao Diário de Notícias e à TSF, que estaria a ser negociado com o Governo a redução do IVA na factura da electricidade. Actualmente, a taxa deste imposto é de 23%.

O Bloco de Esquerda propôs ao Governo que o IVA da energia desça para os 6%, justificando que se trata de “um bem essencial”, mas admitiu a abertura para o faseamento da medida ou modulação de acordo com o consumo.

Aumentos para salários mais baixos da função pública

Já quanto a aumentos na função pública, Costa diz que "há margem para negociar aumentos com os sindicatos na Função Pública". Não quantificou nem explicou como será feito, remetendo para as negociações.

Contudo, deu a sua "opinião": preferia ver a margem aplicada para "quem mais precisa" em vez de se dispersar por todos os escalões de ordenado diluindo o efeito dos aumentos.

O primeiro-ministro remeteu o assunto para as negociações, mas esta posição do chefe de governo terá agora impacto nas conversas.

Joana Marques Vidal sai "só com elogios"

Na entrevista, o primeiro-ministro referiu-se ainda à substituição da procuradora-geral da República. De acordo com António Costa, houve um "absoluto consenso" entre o Governo e o Presidente da República na decisão de não renovação do mandato de Joana Marques Vidal.

"A actual provedora é a primeira que sai da função só com elogios", disse, defendendo que a decisão não tem a ver com processos, mas com uma interpretação do que deve ser a limitação do mandato. Costa acrescentou ainda que foi a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, a propor o nome de Lucília Gago para o cargo.

Em termos políticos, Costa não afastou de forma clara um possível apoio a Marcelo Rebelo de Sousa se este vier a ser candidato a um segundo mandato presidencial. Questionado sobre se admite apoiar Marcelo, Costa disse que o PS apoia candidatos que se apresentem e não os escolhe, dada a natureza das eleições e que quando se colocar a decisão, o PS escolherá: "Quando chegarem as presidenciais e perante os candidatos, o PS escolherá quem vai apoiar."

Em relação às greves dos funcionários públicos que têm preenchido as últimas semanas (como a dos enfermeiros e a greve dos professores, que começou esta segunda-feira), António Costa respondeu que "as greves fazem parte da vida democrática", sublinhando que, por outro lado, "faz parte também o Governo cumprir aquilo que lhe cabe" e vinca que o Governo não terá "um orçamento eleitoralista".

O primeiro-ministro falou ainda sobre as metas orçamentais e afirma que, este ano, o défice deverá ser fechado nos 0,7% e no próximo ano em 0,2%.

"O objectivo das contas certas não é uma obsessão nem uma mania", afirmou Costa, justificando que esta é a forma de "continuar a apostar em áreas como a saúde, educação e transportes públicos".

Reconstrução das casas em Pedrógão Grande

António Costa não quis falar sobre uma "matéria que está em investigação", mas comentou os casos das casas que foram financiadas com fundos públicos. "Houve cinco [casos] em relação aos quais que a comissão técnica do fundo Revita teve dúvidas e por isso pediu uma revisão complementar."

"Este assunto tem de ficar absolutamente esclarecido", vincou o primeiro-ministro. "Mesmo que o dinheiro não fosse de fundo público é fruto da generosidade dos portugueses", continuou Costa, apontando os efeitos que essas dúvidas levantaram em tragédias mais recentes, como aconteceu com os incêndios em Monchique. "Aquilo que temos vindo a constatar em novas tragédias é que a generosidade foi muito menor."

Já em relação a Tancos, Costa escusou-se de fazer comentários lembrando que quer o desaparecimento das armas quer o seu posterior aparecimento são matérias em investigação judicial.

Costa comentou ainda os planos de mudança de hora, alvo recente de consulta pública da Comissão Europeia. A maioria dos portugueses que votou na consulta defende o fim do horário de Verão, mas o Governo seguirá as recomendações do Observatório Astronómico de Lisboa, que defende a manutenção da mudança da hora.

